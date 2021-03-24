"Может лишиться детей": неожиданный поворот в деле об измене Мамаева

Алана Мамаева восстанавливается после измены супруга с испанской моделью Ирен Гарсией Морено. Не так давно девушка оказалась в больнице после попытки суицида. Сейчас ее может ждать новый удар. Из-за попытки самоубийства супругу скандального футболиста могут лишить родительских прав.

Павел и Алана в браке с 2013 года, у пары растет общая дочь Алиса. Также пара воспитывает сына от первого брака Мамаевой – Алекса. В тусовке шепчутся: вероятность того, что из-за попытки суицида Алану могут лишить родительских прав, весьма велика. Юрист Анна Аникейчик подтверждает: это может произойти.

– В подавляющем большинстве случаев попытка суицида является свидетельством крайней эмоциональной неустойчивости человека, – говорит Анна. – Людям, доведенным до такого состояния, необходимо как можно быстрее оказать психологическую, неврологическую, а иногда и психиатрическую помощь. Может ли человек, находящийся в столь тяжелом состоянии, воспитывать ребенка? Этот вопрос очень важен, ведь не секрет, что зачастую именно образ матери оказывает решающее влияние на формирование детской психики.

Юрист Анна Аникейчик//фото: личный архив А.Аникейчик

Решение о лишении родительских прав принимается судом в исключительных случаях, перечень которых строго прописан в законе (ст. 69 СК РФ), – продолжает юрист. –Например, когда речь идет о жестоком обращении с детьми, уклонении от исполнения родительских обязанностей, хроническом алкоголизме, наркомании или совершении родителем умышленных преступлений против жизни или здоровья членов своей семьи.

Алану могут ограничить в правах. В таком случае она утратит право на личное воспитание ребенка и потеряет возможность получать льготы и государственные пособия на воспитание и содержание детей.

Однако сам факт попытки суицида не является достаточным основанием для этого. Во-первых, в суд должен быть подан иск об ограничении родительских прав. Его может подать муж и иные близкие родственники ребенка.

Если это произойдет, обязанности по воспитанию Алекса перейдут к Павлу Мамаеву. Алана же сможет видеться с ребенком лишь с разрешения отца.

– Даже если близкие родственники ребенка так и не подадут соответствующий иск, решение о его подаче могут принять органы опеки и попечительства, образовательные учреждения или иные организации, на которые законом возложены полномочия по охране прав несовершеннолетних.

(Согласно подпункту «В» части 5-й статьи 15.1 Федерального закона от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации» запрещается распространение информации о способах совершения самоубийств. — Прим. Sobesednik.ru.)