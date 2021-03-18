Любовница Павла Мамаева: Я не заслуживаю этого кошмара

Жена футболиста Павла Мамаева в очередной раз уличила его в измене. Алана Мамаева на своей странице в соцсети распространила личные данные некой 29-летней испанки по имени Ирен, которую и назвала любовницей мужа. А позднее появились сообщения о том, что Алана совершила попытку суицида.

Алану Мамаеву нашли без сознания. Позже девушка, назвавшая себя подругой Аланы, опровергла эту информацию. Но через несколько дней вышла на связь и сама жена футболиста, назвав девушку самозванкой.

– Попрошу не слушать Дзуцеву Юлю, – призвала 33-летняя Мамаева. – Она не является моей подругой, имеет проблемы с наркотическими веществами и психикой. Все сказанное ею не имеет никакого отношения ко мне! Я до сих пор не понимаю, как она оказалась у меня дома!

Павел и Алана Мамаевы

А тем временем предполагаемая любовница Павла Мамаева готовит иск в суд на его жену за распространение личных данных и травлю в интернете. Также Ирен сообщила о своем подавленном моральном состоянии после произошедшего.

– Пожалуйста, разбудите меня, Бог знает, что я не заслуживаю этого кошмара, – посетовала 29-летняя девушка. – Я как будто бы кричу и прошу, а меня никто не слышит…

(Согласно подпункту «В» части 5-й статьи 15.1 Федерального закона от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации» запрещается распространение информации о способах совершения самоубийств — прим. Sobesednik.ru.)