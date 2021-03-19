"Сердце кровью обливается!": Федосеева-Шукшина создаст фонд помощи покинутым женам

Страсти вокруг Бари Алибасова и Лидии Федосеевой-Шукшиной продолжают набирать обороты. Пока знаменитый продюсер находится в Калининграде, где, по словам его сына, проходит усиленное лечение, супруга Алибасова не бездействует. Легендарная актриса намерена создать фонд помощи обездоленным.

– Пока Бари – младший занимается ерундой и пытается «делать шоу», мы с моим адвокатом Юлией Вербицкой-Линник занялись серьёзным делом, – рассказала нам актриса. – Как видите, не только звезды становятся жертвами мошенников и рейдеров, но и простые, самые незащищенные люди: старики, дети. В жизни каждого может появится ласковый юноша из Украины или добрая девушка из Средней Азии... и поминай имущество! Только его и видели. Сердце кровью обливается, когда видишь, что происходит вокруг! Но мы стали на сторону добра и света и поможем победить тем, у кого, как в своё время говорили мне, не осталось никаких шансов. Выход есть всегда!

Лидия Николаевна сама недавно оказалась в подобной ситуации. Напомним, что ее квартиру в Новой Москве Алибасов неожиданно оформил на себя, а после отдал своему верному помощнику Сергею Моцарю.

– В моем случае «ласковый юноша» Серёжа Моцарь показывал в эфире Первого канала волчьи зубы и цинично рассуждал, что у меня «и так много собственности», – вздыхает Лидия Николаевна. – И если мне удалось вернуть жилье, то многие люди, оказавшиеся в подобной ситуации, остаются ни с чем. Поэтому я решила создать фонд и помогать покинутым жёнам, обманутым старикам и даже похищенным мужьям, в роли которого сейчас, к сожалению, выступает мой законный муж Бари Каримович Алибасов!

С продюсером Федосеева-Шукшина не виделась уже несколько месяцев. Она пытается выйти с ним на связь по телефону. Но тщетно: все номера отключены. Лидия Николаевна уверена: без нее ее муж сильно страдает. Между тем, многие советуют актрисе развестись с Алибасовым и забыть о нем навсегда. Но Федосеева-Шукшина этого делать не собирается.

– Пока жива я и жив наш брак – будет жить и мой муж, – утверждает актриса. – Меня, кстати, очень беспокоит, что при живом отце сын говорит о нем, как о мертвом. Это просто возмутительно!

Легендарная актриса надеется, что вскоре ситуация с Бари Алибасовым разрешится. Через наше издание Федосеева-Шукшина в очередной раз попросила мужа одуматься и вернуться в Москву. Артистка не хочет, чтобы Бари жил в своей квартире на Новом Арбате и зовет его к себе.

– Да, я приглашают своего любимого мужа в Новую Москву, в квартиру, которую мне вернула Юлечка Вербицкая-Линник, – улыбается артистка. – Там, подальше от наших «деток», мы будем абсолютно счастливы.