"Похитили самое ценное": Зарубину ограбили на гастролях в Казани

Неприятным происшествием закончились для Ольги Зарубиной гастроли в Казани. Артистка приехала в прекрасном настроении. Она отработала концерт и уехала в следующий город. Там Ольга и обнаружила, что стала жертвой казанского вора.

– У меня была длительная поездка, поэтому я взяла несколько нарядов и две пары концертных туфель, – рассказывает звезда. – В Бугульме, где у меня было следующее выступление, я обнаружила, что одну пару у меня украли.

Артистка была раздосадована. Так как туфли ее 34 размера в России купить практически невозможно.

– Покупка новой обуви для меня – настоящая пытка! – вздыхает звезда. – В России на мой размер ничего приличного нет. Поэтому обувь я покупаю в Америке. Мне было так жаль туфли, что я даже расплакалась. У меня похитили самое ценное! И только спустя время выяснила, что их украл мой сумасшедший поклонник, который преследует меня уже несколько месяцев. Узнав о моем выступлении в Казани, он пробрался за кулисы и схватил пакет, в котором лежала обувь.

Обнаружив пропажу, Зарубина связалась с организаторами казанских гастролей. Но те лишь разводили руками: туфель певицы они не находили.

– Я вышла в Интернет и увидела сообщение от этого человека: он мне написал, что стал счастливым обладателем моей обуви, – говорит артистка. – Только после того, как я ему написала, что этим делом занимается полиция, он вернул туфли на площадку. А мне уже их потом передали.