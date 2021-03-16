Оксана Самойлова составила топ-8 проблем замужества для женщин

Модель Оксана Самойлова перечислила неудобства, с которыми в семейной жизни сталкивается почти каждая замужняя дама.

На первых строчках рейтинга от жены рэпера Джигана разместились залитые водой полы в ванной, оставленные главой семейства после принятия душа. Далее расположилась щетина, разбросанная после бритья по раковине и всему, что вокруг, включая зубные щётки.

Отдельным пунктом с пометкой «ежедневно» записаны поиски: сока в холодильнике, штанов в шкафу, ключей от машины по всему дому, причём лежат эти предметы, как правило, на самом видном месте, но без помощи супруги тут не обойтись.

Сюрпризы в виде разбросанных Джиганом трусов уже много лет «радуют» Самойлову на каждом квадратном метре многоуровневой квартиры.

Поводом для спора становится даже температурный режим: одному из супругов чаще бывает душно, в то время как второй всё время мёрзнет и вынужден зимой бесконечно закрывать окна, а летом выключать кондиционер – желательно, пока вторая половина не видит.

Выбор фильма для вечернего досуга часто не совпадает, а может и принять форму дебатов на 2 часа. Наконец, придя к общему консенсусу, Оксана обычно засыпает сразу после заставки, на что Джиган обижается, так как ему приходится смотреть фильм одному.

Подписчицы Оксаны продолжили список недостатков в комментариях: «Когда ты собрала всех детей на прогулку, а он, выходя из дома, говорит «Давай быстрее!», «Когда решил сварить пельмени и испачкал 3 кастрюли и сковородку», «Пойти в магазин и не принести то, за чем пошёл» – негодуют девушки, посмеиваясь над представителями сильного пола.

Анна Дубиницкая.