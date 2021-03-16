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"Пивас на завтрак и платья из секонд-хенда!": дочь Гузеевой шокировала подписчиков

Шоу-бизнес
08:08, 16 марта 2021
«Жёлтая газета. Зажигай!» №10-2021

"Пивас на завтрак и платья из секонд-хенда!": дочь Гузеевой шокировала подписчиков
Фото в статье: Instagram
Фото в статье: Instagram

Дочь Ларисы Гузеевой 20-летняя Ольга Бухарова не перестает шокировать общественность. Недавно она опубликовала провокационные фото со своей подругой – на снимках девушки изображены в свадебных платьях, они держатся за руки, обнимаются, пьют шампанское и курят.

Такое поведение возмутило подписчиков дочери Гузеевой. Ей тут же начали напоминать, что однополые браки в РФ запрещены. Более лояльные интернет-пользователи предположили, что серия снимков просто рассказывает о «сбежавших невестах».

Смысл фотосессии Ольга раскрыла лишь спустя некоторое время в прямом эфире на своей странице: «Мы завтракали пивасом на «Курской», ну просто мы так делаем с девочкой. И я такая: «Дианочка, давай зайдем в секонд-хенд!» Зашли в секонд-хенд, увидели свадебные платья. Наскребли бабок и купили их. По дороге мы еще купили багульник – это те самые веники, которые всем так не понравились на фото. Приехала моя подруга Нино – красивая грузинская женщина – и пофоткала нас».

Рубрика: Шоу-бизнес

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Фото в статье: Instagram

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