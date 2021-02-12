Получившая пьяную травму дочь Гузеевой довела мать до слез и удалила Instagram

Похоже, в жизни 20-летней дочери телеведущей Ларисы Гузеевой – настоящая черная полоса. В декабре Ольга Бухарова перенесла операцию на носу по исправлению перегородки, а затем обмолвилась в Instagram, что страдает депрессией. Два года назад ей провели две операции по удалению кисты и назначили гормональную терапию. На этом фоне у наследницы ведущей «Давай поженимся!» стали наблюдаться набор веса и расстройство поведения.

В прошлом году дочь Гузеевой выставила фото в своем аккаунте после того, как разгромила свою комнату и сорвала со стен обои. Актриса тогда объяснила поступок Ольги переходным периодом, мол, с кем из подростков не бывает...

И вот новая неприятность: Ольге Бухаровой сделали операцию на ноге после пары неудачных падений в гололед. Дочь Ларисы Гузеевой не стала скрывать, что падала нетрезвой, и добавила: алкоголь – это зло. Из больницы ее выписали на костылях и запретили принимать обезболивающие, чтобы нога заживала быстрее.

Теперь Ольга смотрит кино, лежа в постели, а ее мама Лариса Гузеева плачет от сочувствия и жалости. В качестве поддержки она даже купила дочери огромный торт со свежими ягодами.

«Может, хоть это ее утешит!» – со вздохом предположила Лариса.

Дочь Ларисы Гузеевой после выписки будет лечить ногу дома у родителей

Однако, несмотря на череду неприятностей, находятся комментаторы, которые осыпают несчастную девочку оскорблениями и пишут, что ей «так и надо». Именно поэтому Гузеева старается закрывать комментарии к своим постам о дочери, а иногда очень резко отвечает обидчикам.

Начали присылать гадости Оле и в этот раз. Поначалу она отбивалась от хейтеров, потом убрала фотографии со страницы, а вскоре удалила и весь аккаунт.

Были среди комментаторов и те, кто предположил, что Ольгу просто сглазили, ведь дети публичных людей нередко страдают от недоброжелателей, испытывающих черные чувства к их родителям.

Мы желаем Оле скорейшего выздоровления, а Ларисе – стальных нервов и мужества.