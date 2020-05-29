"Упала и ползу": Лариса Гузеева рассказала, как пьяной сорвала спектакль

Телеведущая и актриса Лариса Гузеева не скрывает, что много лет назад страдала от алкогольной зависимости и однажды даже сорвала спектакль, потому что появилась в театре в нетрезвом виде. Гузеева вспомнила, как она несла на сцене отсебятину, каталась по полу и пугала партнера по спектаклю.

– Я один раз в жизни играла спектакль очень нетрезвая, – призналась Гузеева на съемках программы «Давай поженимся» (Первый канал). – Один раз в жизни! Такой был спектакль «Мышеловка» по Агате Кристи. И у меня был какой-то ужас, я вела передачу «Я мама», записала четыре программы, так устала после съемок... Потом приехала на спектакль, не выдерживала. И мне старший товарищ говорит: «Выпей немножко коньячка!» Я выпила. Мне так хорошо! Короче, к концу второго акта я была очень хорошая. А там финал такой... Я иду к брату, как бы я сошла с ума, и говорю ему: «Джонни, Джонни! Это я, твоя сестра. Неужели ты не узнаешь меня?» А я уже пьяная. И думаю: дай-ка я упаду. И я прям упала – и мне так хорошо... И я ползу к пистолету, а на меня партнер смотрит в ужасе. Этого вообще не должно быть!

Несмотря на свое состояние, Лариса почувствовала напряжение в зале. Правда, ей показалось тогда, что зрители замерли от восхищения от ее гениальной игры. Она в тот момент почувствовала себя Сарой Бернар.

– Подумала, что никогда так не играла, это состояние надо закрепить, – с грустью вспомнила актриса. – Мы себя не видим со стороны, я сорвала спектакль. После этого прекратила курить и пить, когда услышала, как мой сын сказал, думая, что я не слышу: «Сама бухает и курит, а меня учит!» Я погасила сигарету, хотя курила с первого класса.