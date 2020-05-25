"Можешь жиреть дальше": располневшая Гузеева приревновала мужа к подругам

61-летняя телеведущая запустила на «Первом канале» новое шоу «На дачу», в котором учит россиян жить в мире и согласии, делится со зрителями своими фирменными рецептами блюд и секретами огородничества.

В первом выпуске Ларису поразила полнота одной из героинь программы – 21-летней молодой мамы. Гузеева по секрету сообщила ее маме, что с этой проблемой надо что-то делать, женщина не должна запускать себя в таком юном возрасте.

– У меня начались проблемы с весом, когда я родила второго ребенка, – честно рассказала телеведущая. – Вы ей как-то скажите. Иначе потом начнутся проблемы в семье. Муж скажет: «Что ты так расползлась-то?»

Гузеева рассказала, что сама она тоже сильно переживала по поводу лишнего веса и, несмотря на то, что ее супруг никак ее в этом не упрекал, даже ложилась в клинику детокса.

– Нас, бедных женщин, заморили. Мы должны худеть, быть красивыми, удлинять себе ноги, наращивать ресницы, волосы... – рассуждала в эфире Лариса. – Мы устали! Мы тоже хотим какого-то естества, хотим быть самими собой. Но в тоже время хочется мужчинам нравиться. Не хочется, чтобы они смотрели через забор на тех, кто там красиво полет грядки.

Телеведущая призналась, что взять себя в руки ей помогла любовь к мужу и нежелание его потерять.

– Супруг говорил: «Ничего страшного, можешь жиреть и дальше», – поделилась Гузеева. – И я стала замечать, как он начал смотреть на моих худых подружек. Мне уже самой лишний раз мимо рта хотелось пронести еду.

Сейчас Лариса питается правильно, отдавая предпочтение овощным супам и легким блюдам.