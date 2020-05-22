Лариса Гузеева лишилась домработницы: Стираю и глажу сама

Ведущая программы «Давай поженимся» рассказала, как изменилась ее жизнь из-за режима самоизоляции.

Чтобы исключить вероятность заражения членов семьи коронавирусом, звезде пришлось ограничить контакты и отказаться от услуг ее домработницы.

– Сама убираюсь, стираю, глажу, готовлю, разбираю шкафы. Все сама! – призналась телеведущая.

23 мая Лариса Гузеева празднует свой 61-й день рождения, а уже на следующий день, 24 мая на «Первом канале» стартует ее новая программа «На дачу!» Концепция передачи заключается в том, что телеведущая будет наведываться в загородные дома простых россиян, чтобы научить их жить в мире и разруливать семейные конфликты.

– У нас не звездные семьи, где ты пришел – все тебе споют и станцуют, еще и анекдот расскажут, – замечает Лариса. – Я прихожу в гости к людям, чтобы выслушать их проблемы, чтобы постараться помочь им эти проблемы решить. Сейчас тяжело всем на изоляции. Тем, кто на даче, вроде бы полегче. Но за два месяца все шашлыки уже пожарены, все разговоры переговорены, на огороде все посажено и прополото, и уже не знаешь, чем заняться, поэтому я делюсь своими идеями и рецептами.

Кроме психологической помощи, Лариса Гузеева окажет героям программы «На дачу!» еще и гастрономическую помощь.

– Я не приезжаю в семью с пустыми руками, захожу на местный рынок, в сельский магазин, покупаю продукты и предлагаю попробовать что-то новое. На первую съемку я привезла тыкву из своих запасов, наготовила из нее кучу блюд. И хотя герои сказали, что тыкву никогда в жизни не ели и не стали бы есть, все – от хозяев до детей были в восхищении, и мне было радостно.

Лена Горячева.