Меган Маркл рассказала о расизме в королевской семье

Жена принца Гарри, актриса Меган Маркл дала интервью телеведущей Опре Уинфри, передает «Интерфакс» со ссылкой на «Би-би-си».

Она призналась, что один из членов королевской семьи уточнял у нее, насколько темной будет кожа у будущего ребенка Гарри и Меган. Мать Меган Маркл была чернокожей.

Актриса отмечает, что жизнь в условиях королевской семьи серьезно затронула ее психическое здоровье. Она чувствовала себя очень одинокой из-за массы ограничений.

Сейчас пара осталась без наследства, но у них есть контракты с Netflix и Spotify, а также у принца Гарри остались средства, доставшиеся ему от матери принцессы Дианы.