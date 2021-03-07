Агилера "рассекретила" американское гражданство Началовой

Мировая звезда оказалась страстной поклонницей покойной российской певицы Юлии Началовой.

Кристина Агилера

До международного песенного конкурса «Евровидение-2021» остается два месяца. Имя артиста, который будет в этом году представлять Россию, станет известно 8 марта в эфире «Первого канала». Но есть певец, который недавно уже покорил сердца жителей Европы и США. Это Игорь Наджиев. Его песня «Ну, целуй», написанная 30 лет назад, попала во многие зарубежные хит-парады. Sobesednik.ru поинтересовался у артиста, не хотел бы он принять участие в «Евровидении».

– Я уже в том возрасте нахожусь, когда доказывать кому-то что-то не нужно, – говорит 53-летний Наджиев. – Важно все делать вовремя. Я помню, как мы радовались с моей хорошей подругой – певицей Натальей Нурмухамедовой, когда Дима Билан выиграл. Она тогда мне сказала: «Как важно, когда ты молод, полон сил, можешь выйти на сцену и кому-то что-то доказать». Помню, как Юрий Шмильевич Айзеншпис, царствие ему небесное, мечтал, чтобы Дима поехал на «Евровидение». Он прикладывал к этому огромные усилия, но не сложилось. Он верил, что Дима там победит! Спасибо Яночке Рудковской, которая потом, уже после смерти Айзеншписа, подхватила эту идею и помогла Диме привезти эту победу.

Игорь Наджиев сожалеет, что в свое время на «Евровидение» не поехала Юлия Началова. По его мнению, артистка могла бы вырвать победу для России на этом конкурсе.

– Я помню, как Юлечкой восхищалась Кристина Агилера, когда мы все вместе в 1997 году были на фестивале «Золотой олень» в Румынии, – продолжает артист. – Она не верила, что Юля русская. «Ты американка, просто живешь в России!» – говорила Агилера Началовой. А Юлечка ей отвечала: «Я русская, вот мой папа, вот Игорь Наджиев, они подтвердят!» Еще я знаю, что давно уже хочет и созрел поехать на «Евровидение» Сашенька Панайотов. Дай Бог, чтобы у него это получилось! Столько талантливых у нас ребят с большими диапазонами голосов, прекрасной харизмой и с чувством понимания того, что ты делаешь на сцене!