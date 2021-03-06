Из Comedy Club вырезали шутку про дворец Гарика Мартиросяна

Видеосервис Premier опубликовал на своей площадке первый выпуск шоу Comedy Club в 2021 году. При этом из изначальной версии передачи пропали полторы минуты от выступления комика Павла Воли, пишет издание «Палач».

Воля говорил про ажиотаж вокруг «фильма про дворец», который сам посмотрел и поразился тому, как все люди в комментариях убеждены в правоте своих интерпретаций.

При этом он отшутился, что юморист Гарик Мартиросян уже показал ему свой дворец и сказал, что, если когда-нибудь про него выпустят фильм, то Павлу Воле придется признаться, что владельцем этой недвижимости является он, а не Мартиросян.

Ранее на ТНТ из шоу «Однажды в России» вырезали ролик с пародией на шоу российских пропагандистов Дмитрия Киселева, Владимира Соловьева, Ольги Скабеевой и Артема Шейнина.

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