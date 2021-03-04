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Депрессуха в квартире за 170 тысяч: экс-жена солиста Little Big поплакалась Собчак на жизнь

Шоу-бизнес
18:27, 04 марта 2021

Депрессуха в квартире за 170 тысяч: экс-жена солиста Little Big поплакалась Собчак на жизнь
Илья Прусикин и Ирина Смелая//фото: Instagram
Илья Прусикин и Ирина Смелая//фото: Instagram

В августе прошлого года солист группы Little Big Илья Прусикин и блогер Ирина Смелая, известная под псевдонимом TATARKA, записали публичное видеообращение к подписчикам, в котором заявили о разводе.

Ирина не хотела сниматься в ролике, не понимала, почему она должна объясняться перед людьми, которых даже не знает, но Илья настоял, мотивировав решение тем, что информация должна идти из первых уст, чтобы люди не додумывали, а пресса не искажала событие ложными подробностями.

Сейчас Ира живёт с трёхлетним сыном Добрыней в шикарной квартире за 170 000 в месяц, но так было не всегда. Приехав в Москву, девушка 3 месяца работала в секс-шопе продавцом-кассиром. Ее клиентами были престарелые женщины, которые пускались в рассказы о том, как в молодости играли «госпожу», люди нетрадиционной ориентации и эскортницы, подбирающие дорогое бельё и ароматические свечи на «романтический вечер».

При первой встрече с будущим мужем TATARKA сказала ему «Привет, я не твоя фанатка», развернулась и ушла.

Илью это зацепило, он смотрел на дерзкую девчонку весь вечер, затем постучался к ней в друзья в социальной сети.

«Мы супер-закрытые тревожные люди, поэтому перед тем, как начать отношения, очень много времени проводили вместе, нужно было проникнуться, чтобы открыться друг другу», – вспоминает Ира.

Всемирную славу группа Little Big получила уже во время отношений Ильи с будущей супругой, затем начались гастрольные туры, молодожёны не виделись по несколько месяцев.

Ира стала привыкать засыпать одна, выстроила быт под себя и сына, а когда Илья возвращался с гастролей всё чаще возникало недопонимание.

Смелая долгое время пребывала в депрессии, которую впоследствии диагностировали как клиническую, после родов ситуация усугубилась: «Полгода после родов у меня был такой стресс, что я не понимала, что происходит.

Первой мыслью в моей голове, когда просыпалась было: «Зачем это всё?»

У тебя рядом прелестный малыш, работа, которая нравится, но это тебя не радует», – рассказала TATARKA в интервью «Осторожно, Собчак».

После двух месяцев приёма антидепрессантов тревожность ушла, сейчас девушка проходит поддерживающее лечение с психотерапевтом. Девушка ни о чём не жалеет, не мечтает о всемирной славе, хочет просто заниматься тем, что нравится, и показать людям, что это возможно.

«Найти самопонимание, спокойствие и счастье с собой, ну или стать вампиром. Думаю, разберёмся», – заключила TATARKA.

Анна Дубиницкая.

Рубрика: Шоу-бизнес

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