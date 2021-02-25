В Петербурге из магазина украли бронзового Моргенштерна

Предпринимательница Дарья Зарыковская написала в личном микроблоге, что из ее магазина в Петербурге был украден бюст рэпера Моргенштерна.

Днем в магазин вошел мужчина в маске, который попросил у сотрудницы показать футболку большого размера.

Пока девушка удалилась на склад, злоумышленник рысью метнулся к скульптуре, обнял ее в охапку и бодрой, но тяжелой поступью ринулся в бега.

Владелица магазина не планирует писать заявление в правоохранительные органы. «Мы не хотим подавать заявление, потому что мы так уже делали и это закончилось бесконечной бумажной морокой, девочек вызывали в СК и мурыжили там. Для нас это супер напряжно и потеря рабочего времени», — пишет девушка.

Автор скульптуры Илья Плавник сделал ее из бронзы и представил всего за пять дней до кражи. Так он решил выразить свое почтение рэперу из Уфы.

Он уверял, что потратил на изготовление фигуры около полумиллиона рублей.