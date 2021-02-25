"Мнение блогера": клип Моргенштерна помог Альфа-банку привлечь 25 тыс. клиентов

ФАС возбудила дело по признакам нарушения закона о рекламе из-за клипа, который рэпер Моргенштерн снял для Альфа-банка.

Об этом говорится в определении ведомства от 20 февраля. Внимание на него обратило РБК.

Ролик под названием «Клип за 10 лямов» появился в Youtube-канале артиста 27 ноября и к настоящему моменту набрал более 20 млн просмотров.

Среди претензий, которые ФАС выдвинула к клипу, указывается, в частности, демонстрация употребления алкоголя, непристойный жест в виде среднего пальца и эксплуатация образа женского тела – грудь одной из участниц клипа, изображающей сотрудницу банка, «используется» для оплаты банковской картой. Кроме того, в ролике звучит не подкрепленное фактами утверждение «лучший банк страны», а также обращение к несовершеннолетним с советом попросить родителей завести им карту Альфа-банка.

В самом банке между тем заявили, что не считают проект с Моргенштерном рекламой. «Это мнение блогера, его собственный контент. Да, он говорит о нас как о лучшем банке страны, и с этим мнением сложно поспорить. Он имеет право на свою точку зрения», – заявил изданию директор по маркетингу и коммуникациям Альфа-банка Алексей Гиязов. Он добавил, что в случае, «если ФАС все-таки посчитает, что интеграция в контент блогера» все же нарушает закон, банк будет оспаривать решение «в обычном порядке».

Гиязов отметил, что проект помог привлечь свыше 25 тысяч новых клиентов.

Суд назначен на 25 марта, до 19 марта артист и Альфа-банк должны направить в ФАС письменные объяснения «по существу предъявляемых претензий».

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что из петербургского магазина похитили бронзовый памятник Моргенштерну.