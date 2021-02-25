Сергей Пенкин отрекся от ребенка

Сергей Пенкин с помпой отметил 60-летний юбилей. Сначала артист устроил большой концерт, а после позвал всех на банкет. Поздравить певца пришли Эвелина Блёданс, Жанна Эппле, Наталия Гулькина и другие.

Звездных гостей Пенкин удивлял не только мощным голосом, но и роскошным внешним видом. К юбилею певец похудел аж на 15 килограммов. Сергей рассказал Sobesednik.ru: для этого он больше месяца сидел на диете, отказавшись от всех любимых лакомств.

Сергей признался: самым ожидаемым для него стало поздравление от Аллы Пугачевой. В тусовке считается, что между Примадонной и Принцем Серебряным давнишняя вражда. Впрочем, Пенкин уверяет: это не так.

– Алла Борисовна с Максимом прислали мне сегодня голосовые сообщения, – рассказал артист. – Я был очень тронут!

В разгар вечеринки неожиданно выяснилось, что у Пенкина есть взрослый ребенок. Как оказалось, он появился на свет в 80-х годах. Артист не стал скрывать: он был влюблен в свою коллегу по сцене.

– Его мама была певицей, – рассказал артист. – Мы вместе работали в гостинице «Космос».

Впрочем, певец дал понять: отношений с наследником он не поддерживает. Но распространяться на эту тему больше он не захотел.