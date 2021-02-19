"Анисина сама захотела замуж": Джигурда раскрыл подробности свадьбы с бывшей

Никита Джигурда вновь собрался в ЗАГС. Эпатажный актер объявил о скорой свадьбе с олимпийской чемпионкой Мариной Анисиной. Уже известно, что торжество состоится 22 февраля в Грибоедовском ЗАГСе Москвы. Подробности грядущей свадьбы Джигурда открыл корреспонденту Sobesednik.ru.

– Марина не так давно сама мне позвонила из Франции и сказала: «Джигурда, я тебя люблю и хочу за тебя замуж. Можешь устроить?» – делится счастливый жених. – Я ответил: «Конечно, моя девочка, могу».

Первоначально планировалось, что торжество состоится 23 февраля. Эту дату актер и чемпионка выбрали неслучайно.

– В 2008 году у нас с Мариной была свадьба именно в День защитника Отечества, – продолжает Никита. – Тогда я договорился с ребятами, и нам открыли ЗАГС в выходной день. Мы посчитали, что в этот раз тоже нужно жениться в этот день. Но когда я приехал в Грибоедовский ЗАГС, выяснилось, что 22 февраля у них большой праздник: 60 лет со дня основания ЗАГСа. И они нас с Мариной попросили стать украшением этого дня.

Анисина пока находится во Франции. В Россию она прилетит уже в ближайшие дни – и сразу в ЗАГС. А после влюбленные отправятся в столичный клуб — праздновать торжество. Правда, Никита уверяет: пир на весь мир он устраивать не будет, ограничится узким кругом гостей.

Единственное, что огорчает Джигурду, так это то, что медового месяца у них с Анисиной не будет.

– Марина улетит уже 27-го февраля обратно во Францию, – рассказывает Никита. – У нас будет неделя. Но я рад и этому.