"Я плакал": Сергей Лазарев рассказал о съемках клипа "Снег в океане"

18 февраля Сергей Лазарев представил новый клип на песню «Снег в океане».

– «Снег в океане» – одна из любимых песен моих поклонников. Они давно просили снять клип, и вот, спустя год, я сделал это, – рассказал Сергей. – Клип снимал Алан Бадоев, мы управились за два дня.

Съемки проходили в Турции в октябре. В то время было достаточно холодно, а мы еще и поднимались в горы, ведь по сюжету мы с героиней взбирались на высоту, – продолжает Сергей. – Для непростого подъема мы с героиней клипа брали уроки скалолазания, никаких каскадеров на съемках не было. Было дико страшно работать на такой высоте, кружилась голова, мы много часов без перерыва работали, были буквально подвешены к этой скале.

Алан признал, что это была одна из самых масштабных его съемок на выезде. Посыл клипа в том, что герои в попытке спасти отношения стараются вернуться в то место, где они когда-то были счастливы. Песня как раз об этом.

Когда Алан мне рассказывал историю клипа по телефону, я плакал, – признался певец.

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