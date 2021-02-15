"Выживу ли я?": Сергей Жуков рассказал о страшной болезни

Несколько лет назад лидер группы «Руки вверх» Сергей Жуков оказался на грани жизни и смерти. К летальному исходу артиста чуть было не привел обыкновенный синяк на животе, который впоследствии спровоцировал грыжу. Сергей перенес несколько операций, а также лечился с помощью некоего экспериментального аппарата, который ему привезли из-за границы. Однако на днях Жуков признался, что решил пока не все свои проблемы со здоровьем.

Злополучный синяк лидер группы «Руки вверх» получил за кулисами во время одного из выступлений. Он ударился о сферу – конструкцию, на которую прикрепляется световое и звуковое оборудование. Сергей долгое время не придавал значения травме и в итоге оказался на больничной койке.

– Отчаяние в последний раз я испытал, когда спросил врачей больницы: «Ребят, когда мне разрешат уже на сцену-то? Мне нужно что-то сказать, когда я возобновлю гастроли», – вспомнил 44-летний Сергей Жуков.

Врачи на меня посмотрели и говорят: «Сергей, вы вообще в своем уме? Нам бы понять вообще, что с вами, выживете ли вы...»

В этот момент моя семья была не в России, я просто был один, на протяжении месяцев трех находился между больницей и домом и носил с собой 5-килограммовый аппарат с трубками.

Прямо из больницы Жуков записал обращение к своим поклонникам.

– Я просто сказал: «Ребят, ну типа помолитесь там, потому что правда не понимаю, что и как!» – признался артист. – И через неделю все стало зарастать. Видимо, настолько много людей желали добра и здоровья, что это кристаллизовалось в нечто большее.

После чудо-выздоровления Сергей переосмыслил свою жизнь и многое в ней поменял.

– Я отменил половину концертов, стал меньше выступать, – сказал Жуков. – Я бросил пить, бросил курить. Собрал всех ребят (группу. – Прим. Sobesednik.ru), говорю: «Ребят, короче, все! Я не настолько богатый человек, чтобы позволять себе бросаться на все, жертвовать здоровьем, чтобы через год просто развалюхой совсем остаться! Поэтому не больше восьми концертов в месяц… если уже это тур, то не каждый день концерты, а чтобы был день переезда, день отдыха, чтобы горло могло восстановиться, чтобы смог спокойно отдохнуть, сходить на массаж».

Сейчас артист на здоровье почти не жалуется. Однако все же есть одна проблема, которую он не может решить уже на протяжении многих лет.

– Это проблема со сном, – признался Сергей Жуков в интервью Лауре Джугелия на ее YouTube-канале Fametime.tv. – Но это 25 лет гастролей.

Мне уже нашли какого-то сомнолога. Я все оттягиваю этот момент, потому что для меня сомнолог – это как психолог. Как будто чем-то нехорошим я занимаюсь…

Я ложусь каждый день не раньше четырех. А если на гастролях, бывает, что в шесть надо на самолет или в восемь переезжать. Если есть возможность до 12 часов поспать, то это вообще манна небесная!