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Андрей Разин – о помиловании Ефремова: Вы думаете, у Путина нет сердца?

Шоу-бизнес
07:02, 09 февраля 2021
«Жёлтая газета. Зажигай!» №05-2021

Андрей Разин – о помиловании Ефремова: Вы думаете, у Путина нет сердца?
Михаил Ефремов // фото в статье: Global Look Press, АГН «Москва», Instagram
Михаил Ефремов // фото в статье: Global Look Press, АГН «Москва», Instagram

Пока Михаил Ефремов, осужденный за смертельное ДТП, отбывает наказание, коллеги заслуженного артиста думают над тем, как ему помочь. Если ранее за освобождение Ефремова бился Никита Джигурда, теперь в дело вступил известный продюсер Андрей Разин. Зачем создателю «Ласкового мая» нужно спасение Михаила Олеговича и какие шансы у актера получить помилование от президента – в материале Sobesednik.ru.

Андрей Разин не впервые вступается за осужденных. Он собирал подписи для помилования председателя совета попечителей армянской общины Саркиса Асатряна, также помог выйти из мест лишения свободы солисту группы «Ласковый май» Андрею Гурову.

Андрей Разин // Фото: Global Look Press

– Сама процедура сбора подписей достаточно долгая, понадобится около полутора лет, как показывает практика, – говорит Разин. – Я лично начну работать с семьей погибшего, они должны быть согласны с решением о помиловании. После чего я подключу творческих людей, общественные организации, религиозные и так далее. Также будет важна поддержка простых граждан. Думаю, после сбора всех документов, годика через полтора-два, мы выйдем на президента РФ. Я Михаила Ефремова лично не знаю, но я уверен, что он замечательный человек. Мне 58 лет, я вырос на творчестве его отца, считаю его гениальнейшим артистом. Мне было тяжело видеть, как Михаил разлагается, а его друзья, которые и не друзья вовсе, ему в этом способствовали. Сейчас он стал иным человеком, он может осмыслить все сказанное и сделанное. Нельзя унывать. Я сделаю все, чтобы он не отсиживал такой огромный срок, чтобы президент его помиловал. Если мы будем таких талантливых людей, как Михаил, бить и добивать, в нашей стране не останется элиты. Да, я всегда критически относился к поведению Ефремова, к его сквернословию по отношению к власти, к его хайпу. Это поведение и привело его к таким результатам, но власть должна быть гуманной. Вы думаете, что у Путина нет сердца? Он такой же человек, который многое пережил, он не из буржуйской семьи, все понимает.

Никита Джигурда тоже пытался помочь Ефремову. Вы знакомы с ним и будете объединяться?

– С Никитой знаком, конечно. Он – боец, пытался остановить Добровинского, который устроил хайп на таком горе. В вопросах помилования Никита ничего сделать не сможет, он не юрист, а я профессионал, за моей спиной много выигранных процессов. Обращусь к нему за подписью, тем более что он имеет большую хорошую аудиторию.

Мы поинтересовались у блогера с миллионной аудиторией подписчиков Андрея Тимофеева, друга продюсера, зачем Разину это дело. Ведь многие думают, что он гонится за хайпом.

Андрей Тимофеев

– Андрей Александрович, в отличие от многих, не бегал по каналам, не раздавал интервью, не стоял у здания суда, – напоминает блогер. – Андрей Разин – человек дела. Ему, выросшему в детском доме, как никому другому известно, что такое – остаться одному без поддержки. Поэтому здесь история совсем не про хайп, а про жизнь и благое дело. Джигурда, к примеру, ходил махать бумагами перед Пресненским судом, а сейчас где он? Где его гражданская позиция?

Мы дозвонились до Джигурды, в голосе Никиты Борисовича чувствовалось разочарование...

Никита Джигурда

– У меня связаны руки, – подтверждает наши догадки Никита Джигурда. – Миша попросил меня несколько раз ничего не говорить: «Я сидел за рулем, не нужно ничего доказывать». Я не могу не выполнить просьбу, тем более что и Никита Высоцкий просил, и Софья.

А что вы думаете о затее Разина?

– То же самое, только я хотел доказать, что Миша невиновен, а они будут говорить: «Виноват, но пожалейте...» Я в этом участвовать не буду!

Прокомментировал возможность помилования Ефремова и известный адвокат Сергей Жорин.

Сергей Жорин

– Инициатива Андрея Разина очень хорошая, на мой взгляд, – говорит он. – Президент действительно вправе в соответствии с законом помиловать Ефремова. К сожалению, случаев помилования достаточно немного, с каждым годом все меньше и меньше, но шанс есть всегда. Насколько я знаю, у Разина есть юридическое образование, поэтому он знает, что делает.

Тема: Михаил Ефремов

Теги: #Джигурда #Андрей Разин

Рубрика: Шоу-бизнес

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