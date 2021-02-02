"Уйдите отсюда!": охранники не пустили Максакову на могилу бабушки

Оперная дива Мария Максакова, вернувшись в Россию, отправилась на кладбище. Знаменитость решила проведать могилы своих родных: бабушки и дедушки, похороненных на Введенском кладбище столицы. Впрочем, ей этого сделать не удалось. Охранники погоста не пустили Максакову к могилам.

В Москве Марии Максаковой скучать не приходится. Легендарная оперная дива вынуждена решать многие вопросы, связанные с судебными разбирательствами. В один из дней звезда нашла свободное время и поехала на кладбище.

– Я названа в честь бабушки, – рассказывает артистка. – Я полная ее тезка. В советское время моя бабушка была оперной дивой. А ее муж, мой дедушка, Максимилиан Максаков – родоночальник оперного искусства в нашей стране. У бабушки сохранились вещи дедушки, которые, как она считала, ей помогают.

Мария Максакова у закрытых ворот Введенского кладбища//фото: личный архив М.Максаковой

Своим ангелом-хранителем Максакова считает именно бабушку. Поэтому не навестить ее могилу она не смогла. Каково же было удивление звезды, когда на погост ее не пустили охранники!

– Оказалось, что на Введенском кладбище существуют свои порядки, – делится артистка. – Проход посетителей возможен только до 17 часов. Я об этом не знала, поэтому приехала за пять минут до закрытия прохода. Но охранники в категоричной форме сказали мне приходить в другой день. Как я их не просила, они были неумолимы.

Артистка уверяет, что обязательно навестит могилы родственников уже завтра. А пока артистка наслаждается московскими красотами. За время отсутствия в Москве Маша успела соскучиться по местным достопримечательностям.

К слову, Маша уже сообщила, что вскоре планирует уехать в США и развивать карьеру оперной дивы.