Продюсер "Маски" рассказала о костюмах орла и банана в новом сезоне

Продюсер телевизионного проекта «Маска» Юлия Сумачева рассказала о двух костюмах, которые подготовлены для старта второго сезона шоу: костюмы банана и орла.

Сумачева отметила, что костюм банана стал самым легким из четырнадцати нарядов, подготовленных для программы: он весит 13 килограммов. Его почти полностью скопировали с костюма американской версии проекта. Только в российской интерпретации он предположительно станет золотым, а не желтым.

Оригинальным для российского шоу станет костюм белого орла. «Одна из деталей костюма сделана из овода колеса, чтобы держать перья. Это будет необычный герой. Была идея сделать птицу, потом начали думать, как сделать. В процессе создания поняли, что это должен быть орёл, а в конечном итоге белый орёл», — цитирует продюсера NEWS.ru.

Также Сумачева рассказала о костюме, который не выбрала ни одна из звезд ни в первом, ни во втором сезоне проекта. Речь идет о костюме Джокера (на фото).

Ранее Sobesednik.ru писал, что в грядущем сезоне «Маски» в качестве жюри выступят все те же артисты: Регина Тодоренко, Тимур Родригез, Филипп Киркоров и Валерия. А Гарика Мартиросяна заменит другая звезда, чье имя пока держат в секрете. Первый выпуск выйдет в эфир 14 февраля.

Идея проекта заключается в том, что звездное жюри должно отгадать, кто из популярных деятелей шоу-бизнеса прячется под масками. Победителем первого сезона стал Анатолий Цой, выступавший под маской Льва.