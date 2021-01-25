Умер известный стилист, работавший с Пугачевой, Овсиенко и Долиной

Знаменитый звездный стилист Александр Шевчук умер на 55-м году жизни, в 2020-м он перенес тяжелую болезнь.

Трагической новостью поделилась певица Лайма Вайкуле, пишет Lenta.ru. «Его больше нет с нами», – написала она в своем Instagram.

Причина смерти не уточняется. Известно, что в прошлом году стилист тяжело болел.

«У нас было общее прошлое, которого можно было не стесняться, и планы на будущее, которым, увы, не суждено осуществиться», – отметила Вайкуле.

Александр Шевчук работал над образом множества звезд российской эстрады. Его клиентами были, в частности, Алла Пугачева, Филипп Киркоров, Татьяна Овсиенко, Лариса Долина.