Пугачева отписалась от Киркорова и подписалась на Навального в Instagram

Телеведущая Ксения Собчак в своем телеграм-канале «Кровавая барыня» обратила внимание на то, что Алла Пугачева отписалась в Instagram от Филиппа Киркорова и подписалась на оппозиционера Навального.

«Вот тебе бабка и Юрьев День!))», – прокомментировала наблюдение Собчак.

Два дня назад Филипп Киркоров призвал россиян «сплотиться вокруг Лидера»: «В честь сегодняшней даты: абсолютное #очко 21.01.21 предлагаю всем “обнулиться”! Блогерам и другим “новичкам” предлагаю закончить играть в серьезные игры... Привлекать к себе внимание элементами шоу. Уж кто-кто, а я в шоу эксперт! Прошлый год нам дал столько проблем и сложностей, что сейчас все должны быть едины с нашим Лидером, кажется, у нас уже был один “немецкий” пациент в истории, все помнят к чему это привело».

Далее «поп-король» сделал несколько уколов в адрес МИДа Литвы и призвал «не раскачивать лодку».

Сегодня Киркоров написал в Instagram, что у него настроение «открывать новые горизонты».

23 января в России проходят акции протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального, который был задержан по прибытии из Германии в Россию.