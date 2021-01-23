"Пошла вон отсюда!": поклонницы Караченцова закидывали Поргину кирпичами и гвоздями

Людмила Поргина вернулась к активной жизни. Вдову Николая Караченцова теперь вновь можно регулярно увидеть в столичных театрах. Поргина уверяет: сидеть дома она не может, так как дала обещание Николаю Петровичу жить полной жизнью.

О своем знаменитом муже Людмила Андреевна вспоминает ежедневно. Она называет его главным мужчиной в своей жизни. Правда, признает: жить с ним было весьма непросто.

– Мой муж был секс-символом, который потрясал умы многих женщин! – не отрицает Людмила Андреевна. – Я его не ревновала. Но, конечно, меня раздражало, что у подъезда всегда стояла толпа девушек, которые кричали: «Николай, Николай!»

Со мной они не церемонились: «А ну пошла вон отсюда!»

Естественно, я была им не нужна совершенно.

По словам Поргиной, чтобы обратить на себя внимание Караченцова, поклонницы шли на многое. Они знали домашний телефон актера и регулярно ему звонили.

– Когда я шла домой и пела песню, в меня кидали кирпичами и гвоздями, – продолжает Поргина. – А когда, наконец, поднималась на свой этаж, раздавался звонок. Я поднимала трубку и слышала: «Скажите, а эта с...-проститутка уже пришла домой?» Я уже так к этому привыкла, что отвечала: «С... пришла, а проститутка – еще нет!»

Читайте в ближайшие дни откровенное интервью Людмилы Поргиной на Sobesednik.ru.