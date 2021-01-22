Какой стыд: мама Давы грязно выругалась в адрес "пьяной" Бузовой

Всего день назад счастливая Ольга Бузова отмечала свое 35-летие, а сегодня разрыдалась на камеру, сообщив, что сильно переживает расставание со своим мужем Давидом Манукяном. Тот, по признанию Ольги, изменял ей, оскорблял, плевал в лицо и поднимал на нее руку. Не обошлось без ссоры и в ее день рождения. Ольга призвала своих подписчиков заблокировать блогера в Инстаграм и сама поступила так же.

Поклонники певицы и телеведущей тут же начали писать гневные сообщения матери Давы: мол, как он мог ударить Олю... Однако вечно улыбчивая мать блогера отреагировала на обвинения жестко и грубо.

«Она конченная *** и алкоголичка, – написала свекровь звезды, – и Тарасов бил... Оля сестру до инсульта довела. Теперь за Даву взялась?»

Ошеломленные читатели не поверили, что мать Давы могла написать такие страшные обвинения в адрес девушки, с которой ее сын еще пару дней назад был счастлив. Спохватившись, женщина отключила комментарии к своим постам, но скрины переписок остались.

Напомним, что сейчас Дава участвует в танцевальном проекте на одном из телеканалов, и, возможно, Оля просто приревновала его к симпатичной партнерше.

– Да, и так бывает, – подытожила ссору на вид не совсем трезвая Ольга в своем сторис. – Я его заблокировала. Мне плохо. Я могу ошибаться, простите меня все. Но вот сейчас так...