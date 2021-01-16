"Мальчик мой": Алена Апина раскрыла детали переписки с Борисом Грачевским незадолго до его смерти

В четверг, 14 января, Россию облетели известия о безвременной кончине известного режиссера, сценариста и художественного руководителя популярного детского киножурнала «Ералаш» Бориса Грачевского. Незадолго до этого было известно, что Борис Юрьевич заразился коронавирусом, причем болезнь протекала в довольно сложной форме. Уже после его смерти певица Алена Апина решилась опубликовать часть переписки с покойным, которая произошла всего пару недель тому назад.

Как оказалось, в последний раз Апина общалась с Грачевским 21 декабря, тогда она даже не могла предположить, что после этого основатель «Ералаша» больше никогда не сможет выйти на связь. В тот день артистка интересовалась у режиссера его здоровьем. «Мальчик мой, как тебя угораздило? Где же ты нашел эту модную болячку?» – спрашивала 56-летняя знаменитость у собеседника, попутно желая ему скорейшего выздоровления и отмечая, что все с нетерпением ждут его возвращения.

Грачевский в свою очередь благодарил исполнительницу за заботу и беспокойство и обещал выкарабкаться. «Аленушка, дорогая! Больше спасибо! Я обязательно выберусь! Не дождутся!» – эмоционально отвечал он. После этого режиссер и певица больше не общались, этот разговор был для них последним.

К слову, сама Апина отмечает, что до сих пор не может поверить в смерть близкого друга. По ее словам, Грачевский до самого последнего момента оставался таким, каким был всю жизнь – жизнерадостным и улыбчивым человеком.

Стоит напомнить, что в середине декабря появились первые сообщения о госпитализации Грачевского с коронавирусом. Позднее стало известно, что худрук популярного детского киножурнала переведен в реанимацию. А в начале января медикам, и вовсе, пришлось ввести его в искусственную кому, и подключить к аппарату ИВЛ. Несмотря на все это, Борису Юрьевичу так и не удалось выбраться. 14 января 2021 года его сердце остановилось на 72-м году жизни.