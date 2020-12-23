Самая лучшая из "Виагры": Анна Седокова в сексуальном платье взбудоражила поклонников

Горячая и притягательная украинская поп-певица Анна Седокова, которая 16 декабря отметила свое 38-летие, выглядит по-прежнему неотразимо и продолжает будоражить умы и воображение своих поклонников.

На очередном фото, выложенном совсем недавно в Инстаграме, Анна вновь выглядит на все сто: красивое чёрное платье с опущенной лямкой, несомненно, добавляет её образу притягательности и неотразимости. Однако, несмотря на привлекательную внешность и успешность в бизнесе, в любви Седоковой повезло не сразу. Только лишь третье замужество, которое состоялось 6 сентября 2020 года, пошло Анне на пользу: она стала по-настоящему счастливой и ещё более женственной. Вместо обычной подписи к фото Седокова процитировала красивые строчки о любви, принадлежащие перу Владимира Высоцкого.

Стоит ли говорить о том, что поклонники певицы сразу отреагировали на такую фотографию. Причём не все их комментарии были такими уж лицеприятными и восхваляющими женственность Анны. Наряду с привычными в таких случаях реакциями типа «Невероятная», «Шикарная Анна», «Дива», «Красотка» и признаниями в бесконечной любви, в комментариях поклонников можно увидеть и негативные высказывания. Например, про то, что экс-«Виагра» совсем не выглядела бы так роскошно и молодо, если бы не применение ею гиалуроновой кислоты, что в народе получило название «уколы красоты».

Так это или нет, неизвестно. Однако невозможно отрицать тот факт, что мать троих детей тщательно следит за собой. «Самая лучшая из состава «Виагры», – гласит один из комментариев под фото.