"Потеряла память и сон": Агибалова из "Дома-2" рассказала об осложнениях после ковида

Экс-участница главной телестройки страны Ирина Агибалова в ноябре перенесла коронавирус. Впрочем, от последствий болезни она не может оправиться до сих пор. Корреспондентам Sobesednik.ru она пожаловалась на осложнения, возникшие после ковида.

– В первую очередь, меня беспокоит бессонница, – рассказывает Ирина Александровна. – Оказалось, что очень много людей, перенесших ковид, ею страдают.

Я даже не ожидала, что это так тяжело. Засыпаю вечером, через два часа просыпаюсь и не сплю до утра. После болезни еще ни одну ночь нормально не спала.

Сначала я думала, что у меня проблемы с гормонами, стресс или же я просто много работаю, – вздыхает Агибалова. – Уже потом выяснила, что 80 процентов людей, заболевших ковидом, страдают бессонницей. Я обратилась за помощью к пульмонологу. Он мне прописал пить таблетки для сна. Потому как сон – это здоровье.

Кроме того, после коронавируса у Агибаловой начались проблемы с памятью. Звезда «Дома-2» призналась: она стала забыть слова.

– Я никогда не страдала потерей памяти, – признается женщина. – Все началось после коронавируса. С памятью у меня реальные проблемы. Ты просто забываешь слова. Врач мне сказал, что у многих такие проблемы. Но таблеток для того, чтобы нормализовать память, нет. Он мне посоветовал решать кроссворды и ребусы, заучивать стихи. Так что теперь я целенаправленно занимаюсь восстановлением собственного здоровья.