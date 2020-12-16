Есть нюансы: онколог о возможном «возвращении в строй» Анастасии Заворотнюк

В последнее время появляющаяся информация об Анастасии Заворотнюк носит достаточно оптимистичный характер: говорилось о том, что болезнь отступает, состояние актрисы заметно улучшилось и она уже задумывается о возвращении на телевидение. В настоящее время выписанная из больницы Заворотнюк проживает в подмосковном поселке Крекшино в кругу своей семьи.

В частности, певица Анна Калашникова ранее сообщала, что Заворотнюк пошла на поправку — по ее словам, в светской тусовке это активно обсуждают и ждут ее возвращения.

«Она нужна всем: и семье, и коллегам, и поклонникам», — говорила Анна.

Недавно новый повод для оптимизма добавил врач-онколог Юрий Покровский, который в интервью телеканалу «Звезда» рассказал, что Анастасия Заворотнюк имеет все шансы на полное восстановление после болезни.

Покровский рассказал изданию, что большое значение в этом вопросе имеет вид опухоли, ее локализация и проведенное лечение, но в целом большое количество вылечившихся пациентов возвращаются к нормальной жизни.

«Возможно, такие пациенты не выполняют связанных с точными науками или точной работой функций, но они возвращаются в строй. Другое дело, что привычный жизненный уклад при этом меняется, равно как и работа, отношение ко всем. В такой момент важная роль отведена семье, которая находится рядом», — рассказал Покровский