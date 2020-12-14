"Я составила завещание": Любовь Успенская встревожила фанатов

Королева русского шансона Любовь Залмановна Успенская в свои 66 лет составила завещание, отметив, что теперь может «спать спокойно». Разумеется, спокойно относиться к подобным заявлениям поклонники артистки не могут, а потому активно обсуждают в социальных сетях новость о завещании исполнительницы, выдвигая самые разные версии ее решения. Тем более, многие из фанатов певицы хорошо помнят о том, что еще совсем недавно она интересовалась у поклонников их мнением о вакцине от COVID-19, заявляя о своих сомнениях в том, следует ли ставить прививку.

Между тем раскрыть подробности артистка решилась сама. Как стало известно прессе, Любовь Успенская составила завещание, решив заблаговременно позаботиться о том, кому достанется все ее имущество в случае ее кончины. При этом, как отмечает сама артистка, на здоровье она пока не жалуется, однако ее поклонников подобный шаг исполнительницы все-таки насторожил. Тем более, что сама 66-летняя Успенская мотивирует свое решение довольно неоднозначно.

«Сейчас настали такие времена, когда уже не знаешь, что будет завтра. Поэтому, во избежание неприятных ситуаций, я все таки решила составить завещание на свое имущество и теперь могу спать спокойно, поскольку знаю – если что-либо случится, тем, кто указан в документе, будет намного проще вступить в наследство. Считаю свой шаг правильным и предусмотрительным», – приводит слова артистки «СтарХит».

А вот рассказывать о том, кто именно указан в столь важном документе, Любовь Залмановна не решилась. Можно было бы предположить, что в завещании нашлось место для единственной дочери королевы русского шансона Татьяны Плаксиной, которая на данный момент живет в США, однако отношения матери и дочери в последнее время стали настолько сложными, что не исключен вариант, при котором Успенская забыла упомянуть ее имя.