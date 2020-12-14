Пусть попробует: Якубович ответил желающему стать ведущим "Поля чудес" Шаляпину

Певец Прохор Шаляпин заявил, что хотел бы стать ведущим капитал-шоу «Поле чудес». По его мнению, пенсионеры, которые составляют большую часть аудитории программы, являются самыми благодарными зрителями. Артист отметил, что в перерывах между угадыванием букв он мог бы исполнять народные песни.

Действующий ведущий капитал-шоу Леонид Якубович прокомментировал заявление Прохора Шаляпина. «Что меня спрашивать? Пусть он попробует. Хотя бы раз. Поймёт, что это такое», – сказал Якубович в интервью порталу NEWS.ru.