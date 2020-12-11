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Виноваты люди: "новая Ванга" прочит Земле катастрофу и новые болезни в 2021 году

Шоу-бизнес
16:32, 11 декабря 2020

Виноваты люди: "новая Ванга" прочит Земле катастрофу и новые болезни в 2021 году
Стоп-кадр: YouTube
Стоп-кадр: YouTube

В скором времени после кончины знаменитой болгарской провидицы Ванги пресса активно распространяла информацию о том, что у одной из самых известных предсказательниц на планете есть французская наследница, появление которой сама Ванга предсказала еще при жизни. Позднее таковой себя объявила девочка по имени Каедэ Убер, которая на самом деле обладала необычными способностями. С тех пор к дару предсказания Убер многие относятся со всей серьезностью, называя ее «новой Вангой». К слову, сама она не так давно поделилась своим видением ближайшего будущего для человечества и рассказала, каким будет 2021 год.

Примечательно, что, согласно ее пророчествам, именно в 2021 году Землю ожидает настоящая экологическая катастрофа, виновниками которой станут не какие-то космические силы, а нечто совершенно иное, пока еще не знакомое человеку, но зависящее именно от него. Иными словами, надвигающуюся опасность провоцирует сам человек, который на протяжении многих веков продолжает активно загрязнять окружающую среду, совершенно не задумываясь о возможных последствиях.

Так, согласно пророчеству Каедэ Убер, уже после 2021 года жители всех стран мира рискуют столкнуться с колоссальным и необратимым загрязнением почвы и воды. Чистые, не тронутые человеком природные уголки на планете станут встречаться все реже, а люди в этом случае рискуют полностью лишиться питьевой воды, что вызовет волну новых заболеваний, дестабилизирует ситуацию во многих регионах, спровоцирует народные волнения и войны.

Кроме того, Убер в свое время заявляла о том, что в обозримом будущем жители Земли будут поставлены на грань выживания. Многие страны разрушатся или распадутся, а те, кто проживает на наиболее загрязненных территориях, будут стараться покинуть их и найти пристанище в другом месте. Кроме того, негативная обстановка в экологии Земли, убеждена провидица, может спровоцировать активизацию старых опасных заболеваний, которые считались побежденными десятки и сотни лет тому назад, и даже вывести на поверхность совершенно новые недуги, которые еще не известны человечеству.

Обращает на себя внимание и тот факт, что Каедэ Убер и ранее делала похожие предсказания, многие из которых люди считают сбывшимися. Так, она пророчила, что уже в 2016 году жителей Земли ожидают критические изменения. В одном из интервью девочка даже говорила о множестве опасных экологических катастроф и природных катаклизмов, с которыми столкнется человечество.

Рубрика: Шоу-бизнес

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