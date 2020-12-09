"Холеная моська": Шнуров резко высказался в адрес Пригожина после жалоб на "беднеющих" артистов

Введенные российскими властями ограничительные меры во время первой волны пандемии коронавирусной инфекции в стране обернулись финансовыми сложностями для миллионов россиян. Между тем, как могло показаться, громче прочих на трудности жаловались отдельные российские знаменитости. Наибольший резонанс в свое время вызвали слова продюсера Иосифа Пригожина, заявлявшего о «бедственном положении» артистов, которые лишились дохода из-за невозможности давать концерты.

К слову, самому Пригожину после этого пришлось выслушать в свой адрес немало критики. Одним из тех, кто не смог оставить незамеченными слова продюсера, стал известный российский музыкант, лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров, совсем недавно назвавший Иосифа Игоревича «холеной моськой».

Свое мнение музыкант высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы», отвечая на соответствующий вопрос ведущей Маши Майерс, которая спросила, как Шнуров оценивает действия артистов, которые просили господдержки, жаловались на свою тяжелую судьбу, говорили, что нечем платить музыкантам.

«Не кажется ли вам это позорной историей?» – спросила она.

«Нет, это не позорная история, просто когда артистов представляет такая холеная моська как Иосиф Пригожин, пропадает желание такому помочь. Не надо играть нищего с такими «задниками» в инстаграме. Я считаю, что такие ребята, как Тарзан, Газманов и Пригожин уж точно могут потерпеть. И от голода они, поверьте, страдать не будут – никаких серьезных экономических сложностей они не испытывают. Это не уволенные таксисты», – заявил Сергей Шнуров