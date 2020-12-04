Уровень раскрепощенности зашкаливает: Мария Горбань сняла трусики и лишила фанатов дара речи

Известная российская актриса и телеведущая Мария Горбань порой преподносит своим подписчикам в социальных сетях сюрпризы, тем более, что являясь обладательницей роскошных форм, 33-летняя знаменитость порой не упускает шанса похвастать перед широкой публикой подтянутой фигурой и аппетитными линиями своего тела.

Однако накануне актриса и вовсе решила ошеломить поклонников, опубликовав снимок, на котором предстала перед ними в чрезвычайно пикантном и соблазнительном образе. На страничке Марии Горбань в социальной сети Instagram было опубликовано фото, на котором знаменитость позирует перед публикой практически полностью обнаженной. Из одежды на ней остался только красный бюст, который еще больше подчеркивает эту «огненную» постановку, тем более, что все части тела ниже бюста оказались открытыми. Подписчики Горбань довольно бурно отреагировали на столь соблазнительный снимок без трусиков, оставив под публикацией целый шквал восторженных комментариев.

«Буду оригинальным: Хороша Маша», «Пушка», «Просто огонь», «Естественная красота», «Где трусы потеряла?», «Вау», – пишут те немногие из пользователей, у которых нашлось, что сказать. Ведь большинство комментирующих увиденное фактически потеряли дар речи, а потому их комментарии в большинстве случаев выглядят как сумбурный набор смайлов, достаточный, чтобы засвидетельствовать их удивление и восторг.