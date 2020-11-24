Иван Краско вступился за Дзюбу: Будьте аккуратнее в интимных делах!

Заядлый болельщик питерского «Зенита» Иван Краско высказался в защиту форварда команды Артема Дзюбы. По мнению народного артиста, личная жизнь спортсмена не имеет никакого отношения к футболу.

Артем Дзюба

– Я вообще не хочу разговаривать на эту тему, любят у нас всякую гадость раздуть, – сказал Иван Иванович. – В Армении люди погибают. Цифры погибших от коронавируса уже к миллиону подходят. Театры, музеи снова закрываются на карантин. Столько людей без работы сейчас останется! Неужели нет большей заботы, чем чужой интим обсуждать? Ну всё бывает. У здоровых, холостых и женатых тоже такое случается. Вопрос: как это видео попало в интернет?

– Дзюба же этим занимался не на футбольном поле! Разве можно из-за этого делать административные взыскания?

– К футболу и его заслугам этот случай не имеет никакого отношения. Насчет его капитанского статуса решения принимает его начальство. Незаконно его не наказывают. Из команды Дзюбу никто не выгонял, сегодня он играет. Ладно, всё скоро забудется.