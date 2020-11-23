"Напишу заявление в полицию": Джигурда рассказал о своем диагнозе после стычки с Добровинским

А ведь так все хорошо начиналось! Днем 23 ноября Хамовнический районный суд г. Москвы поставил точку в финансовых претензиях семьи погибшего Сергея Захарова к Михаилу Ефремову. Напомним, вдова, младший сын и брат курьера требовали с актера 3 миллиона рублей моральной компенсации, 111.643 рубля 67 копеек компенсации материального вреда – расходов на похороны (38.350 рублей) и поминки (73.293 рублей 67 копеек), а также оплатить госпошлину. 3 миллиона Ефремов с помощью своих друзей (которые их собрали) и адвокатов (которые их доставили адресатам) выплатил еще к заседанию по апелляционным жалобам 22 октября, а оставшееся перечислил на днях – 18 ноября.

– Точная сумма выплаты составила 115.076 рублей 54 копейки, – поделился с Sobesednik.ru адвокат осужденного Андрей Алешкин и передал редакции копию платежного поручения. – Деньги истцу Маргарите Захаровой на ее банковский счет перевел один из хороших друзей Михаила Олеговича, который просил не раскрывать его имени и фамилии. Ему пиар на товарище не нужен. Он почитает его как артиста. Оплатить требуемые за него исковые желающих было много среди друзей, но мы выбрали именно этого человека потому, что он был ближе к этой истории, находился в доступности и сделал все быстро. Ефремов ему эту сумму должен не будет.

К понедельнику перевод дошел до получателя, что позволило Алешкину не явиться на беседу. В суд пришли только двое представителей потерпевших – Александр Добровинский и Ирина Хайруллина, и признались: все требования удовлетворены.

– Представители истцов заявили ходатайство об отказе от исковых требований, – сообщил Sobesednik.ru пресс-секретарь Хамовнического районного суда г. Москвы Ираклий Сохадзе. – Судья вынес определение о прекращении производства по делу в связи с отказом от иска.

Тут, казалось бы, и счастливый финал – по крайней мере, в отдельно взятом гражданском иске. Но дело Ефремова не было бы таковым, если бы постоянно не подкидывало еще новостей, большинство из которых пока не радуют. Уже на выходе из суда поддерживающий заключенного Никита Джигурда (внутрь его, как уточнил Ираклий Сохадзе, не пустили из-за ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса) обозвал и оскорбил защитника потерпевших.

«Добросвинский – лжец, лжец и мошенник», – горячо бросил он в спину садящемуся в машину Добровинскому. «А ты идиот», – равнодушно ответил ему Александр Андреевич. «Ты знаешь прекрасно: я статуса тебя лишил», – добавил Джигурда недавно лишенному статуса адвоката юристу. Сдавать квалификационный экзамен, чтобы его вернуть, он может только через два года. Видимо, этой фразой актер ударил защитника по больному, поскольку тут уже Добровинский не сдержал эмоций, повернулся и сильно сжал руку оратора. Теперь эта несдержанность может обернуться ему уголовным делом.

– Я обратился в больницу, где после рентгена и других обследований мне поставили диагноз – ушиб фаланги второго пальца правой руки», – признался Sobesednik.ru Никита Джигурда. – Врачи сами уведомили о травме полицию, как того требует закон. Мне только что звонили из отделения – просили прийти на дачу показаний сегодня вечером или завтра утром. Приду уже завтра – сегодня занят, встречаюсь с людьми, которые могут помочь выйти невиновному Мише из мест лишения свободы. К тому же, жду печать от больницы на бумаге с диагнозом. Я обязательно дам все показания и сам напишу заявление на Добровинского, чтобы того привлекли к уголовной ответственности. Как подсказывает адвокат, ему грозит наказание по пункту 1 статьи 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью» (а это штраф в размере до 40.000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправительные работы на срок до одного года, либо арест на срок до 4 месяцев. – Прим. Sobesednik.ru). У меня поднялось давление – 150 на 100, а пульс подскочил до 90 ударов в минуту. Но самое обидное, что на днях я собирался петь под гитару Есенина и Высоцкого, а теперь придется под фонограмму – игра на инструменте при такой травме противопоказана.

Евгения Донченко.