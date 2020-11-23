Потерпевшие по делу Ефремова отозвали иск о компенсации морального вреда

Хамовнический суд Москвы снял с рассмотрения иск троих потерпевших о возмещении морального вреда по делу Ефремова.

«Стороной истцов было заявлено ходатайство об отказе от исковых требований, оно было полностью удовлетворено судьей», – цитирует ТАСС сообщение пресс-службы суда. Отмечается, что представители актера не явились на заседание.

По словам адвоката Александра Добровинского, трое потерпевших по делу Ефремова решили отказаться от исков о возмещении морального вреда, поскольку они были полностью удовлетворены. «Также Захаровы сообщили мне, что они получили письма от Михаила Ефремова», – сказал Добровинский, уточнив, что речь идет о письмах, написанных «лично Михаилом Олеговичем каждому из потерпевших».

Напомним, в ходе заседания суда по уголовному делу в первой инстанции артист выплатил каждому потерпевшему по 200 тысяч рублей, однако те не приняли эти деньги и заявили три иска на символическую сумму в 1 рубль. После объявления приговора актеру вдова, младший сын и брат погибшего Сергея Захарова заявили гражданские иски на общую сумму 3 млн 111 тысяч рублей. В ходе рассмотрения апелляционных жалоб на приговор артисту 21 октября им выплатили 3 млн рублей. Защита потерпевших заявляла, что не будет отзывать иск к артисту, поскольку он не выплатил сумму в полном объеме.