"Виктюка одолели интриги!": подруга Легкоступовой раскрыла настоящую причину его смерти

Уход Романа Виктюка из жизни стал огромным шоком для всего театрального мира. Плачет по усопшему и клинический психолог Елена Перелыгина, которая была близкой подругой Валентины Легкоступовой и тесно общалась с Виктюком.

Елена Перелыгина // фото: соцсети

– С Романом Григорьевичем мы много лет назад познакомились на телевидении, – рассказывает Елена. – Он снимался в шоу «Розыгрыш», а я приехала для участия в кастинге. В коридоре увидела Виктюка и не могла пройти мимо, подошла познакомиться. Так мы стали общаться.

Ради интереса я спустя несколько лет решила сходить в его театр. И была потрясена увиденным! После спектакля подошла к Роману Григорьевичу и призналась в любви к его таланту. К удивлению, он меня узнал и сказал: «Наконец-то ты доросла до настоящего искусства!»

С тех пор Перелыгина не пропускала ни одной премьеры. Елена видела , как Виктюк нервничает перед каждым спектаклем.

– Я каждый раз просила его беречь себя, не расходовать силы и энергию по пустякам, – продолжает Елена. – Приглашала его поработать со мной. Он всегда говорил: «Обязательно!» Но никогда не приходил. Все свои переживания он хранил в себе. Для каждого человека визит к психологу – это страшно. Но непременно нужно проговаривать свои обиды, переживания и волнения.

В прошлом году я у него просила: «Роман Григорьевич, надо побольше отдыхать. Вы слишком много работаете!» Он ухмыльнулся: «Лена, на кого я оставлю все это? В театральной среде столько интриг – я должен своих защищать».

Он просто сгорел на работе. Все его болезни от нервов. Не принимай он все близко к сердцу – ещё бы пожил.

Перелыгина одной из первых пришла прощаться сегодня с Виктюком в его театр.

– Я очень переживаю за Романа Григорьевича, – вздыхает Перелыгина. – Последний приют он найдет на свой родине на Украине, там у них семейный склеп. Но лучше бы его похоронили в России – рядом с Арменом Джигарханяном или с Юлечкой Началовой. Да, он обожал Украину, но там всякое может случиться....