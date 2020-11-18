Аниту Цой обманули сторонники Лукашенко: скандальный клип оказался подставой

Певица впервые призналась, почему она на самом деле снялась в клипе в поддержку Александра Лукашенко.

Телеведущая Елена Ханга осваивает новый вид деятельности: на своей страничке в Instagram она проводит прямые эфиры с интересными людьми. В гостях у Ханги уже побывали Николай Цискаридзе, Никас Сафронов… На сей раз ее гостьей стала Анита Цой, которая недавно оказалась в центре скандала. Вместе с другими звездами Анита исполнила песню «Любимую не отдают», которую назвали гимном Лукашенко. Кстати, главная строчка, давшая название всей песне, – цитата самого президента Белоруссии.

Анита Цой в беседе с Хангой заявила: если бы она знала все тонкости процесса, отказалась бы от участия.

Елена Ханга // фото: Instagram

– Мне предложили исполнить песню в поддержку белорусского народа, – рассказала Анита. – Мои юристы первым делом посмотрели, нет ли там каких-либо провокационных моментов. Должна снять шляпу перед автором: на самом деле музыка и текст очень красивые. Внимательно прочитав каждую строчку, мы поняли, что песня хорошая. Поэтому я записала ее от чистого сердца.

Большинство артистов, с которыми я лично разговаривала, не знали, что слова «Любимую не отдают» принадлежат Лукашенко, – продолжила Цой.

Я что, слежу за его речами? Записала свою партию и отправила. Вдруг смотрю – люди начинают буянить в социальных сетях: «Как вы можете?»

Я не могу понять, о чем народ говорит. И тут до меня дошло! Мама дорогая! Это один из ярчайших примеров, когда ты что-то делаешь от чистого сердца. И получается вот такой подводный камень.

– Если бы ты знала, как обстоит на самом деле, ты бы исполнила эту песню? – поинтересовалась Елена Ханга у Цой.

– Нет. Я бы никогда не ввязалась в эту историю. Честно скажу, я вообще в политику никогда стараюсь не лезть. Могу от чистой души кого-то поддержать и не больше. Но что сделано, то сделано. Кстати, я единственная из артистов, записавших эту песню, кто не закрыл аккаунт. Я всем спокойно отвечала.

Впрочем, последствия участия в клипе Цой испытывает до сих пор. Ежедневно в ее социальных сетях появляются гневные сообщения.

Кадр из клипа "Любимую не отдают" // фото: скриншот YouTube

– К сожалению, мнение общества уже сложилось, – продолжает Анита.

Что мне только не пишут: «Продалась», «В Белоруссию не пустим, руки-ноги отрежем».

Я не обижаюсь на такие сообщения: у меня есть своя правда. К сожалению, после того, как я исполнила песню, забрать обратно я ее не могу. Мне пишут: «Продалась». Но я записала песню бесплатно, от души. Потому что в Белоруссии у меня живут друзья, близкие. Грустно, если такие моменты так сказываются на работе, на отношении к артисту. Мы обязаны следить за своим поведением, контролировать, что делаем. Иначе может разразиться буча. Но я себя не оправдываю.