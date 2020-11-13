Поклонники в восторге: Игорь Крутой показал отрывок новой песни Димаша Кудайбергена

Пандемия коронавирусной инфекции спутала планы многим известным артистам, сместив вектор внимания широкой публики к наиболее ярким и свежим персонам на сцене. На этом фоне особенно выделяется известный казахстанский певец Димаш Кудайберген, выхода новых треков которого многомиллионная армия поклонников и просто заинтересованных слушателей ожидает с большим нетерпением.

Впрочем, скорее всего уже в ближайшее время популярный артист, которого, к слову, не так давно включили в ТОП-3 лучших исполнителей в мире, порадует публику новой композицией. К слову, новую песню для артиста написали композитор Игорь Крутой и певец Игорь Николаев. О том, что в скором времени в репертуаре мегапопулярного исполнителя из Казахстана появится песня, созданная усилиями уважаемых российских мэтров, на своей страничке в социальной сети Instagram рассказал сам Игорь Николев.

Композитор опубликовал ролик, в котором показал, как работает над записью демо нового трека, а также высказал надежду на то, что Димаш сможет понять задумку авторов. Кроме того, в своем посте Игорь Яковлевич поделился впечатлениями и ощущениями от работы над песней.

«Вот мы с Димашем и подошли к первой во время пандемии записи нового трека под названием «Я скучаю по тебе». Стихи к этой композиции написал мой друг и гениальный соавтор Игорь Николаев. Давно мы с ним ничего вместе не сочиняли, и вот снова творческие созвоны, правки, горение, приятное дежавю…

Это же касается и Димаша – выбор тональности, комфортная модуляция, правильное настроение и, как и положено, ожидание чуда в тот момент, когда появляются хорошие стихи, музыка и исполнение от, пожалуй, самого ожидаемого в нашей стране голоса Димаша. Очень надеюсь на яркую судьбу и долгу жизнь этой песни. Так, в творческих поисках прошел еще один день нашей жизни, фрагментом которого я и делюсь с вами», – пишет мэтр.

Под публикацией Игоря Крутого поклонники оставили многочисленные комментарии, в которых особо отмечается, что даже отрывок песни привел их в восторг и они с нетерпением ждут премьеры песни.