Поклонники в восторге: Игорь Крутой показал отрывок новой песни Димаша Кудайбергена

Фото: Global Look Press

"Хотят приучить нас к рабству": известные люди призвали не закупаться впрок?
Фото: Global Look Press

"Кто еще из российских лидеров был на такое способен?": интересные выводы из конфликта в Карабахе
Михаил Калашников // фото: Global Look Press

"Папа был бы против": Дочь Калашникова осудила продажу концерна имени ее отца
Фото в статье: кадры из фильма "Сокровенный человек" / предоставлены прокатчиком ПРОвзгляд

"Сокровенный человек": Кровь, жернова истории и Андрей Платонов
В центре внимания
Фото в статье: скриншоты с YouTube
Планы на выходные: смотрим фильм с Людмилой Гурченко и слушаем лекции по философии
Дубнов о плохом мире в Карабахе: Унижение армян можно понять. Но предал ли их Пашинян?
Чтоб мы так жили! Травкин раскрыл размер пенсии депутатов Госдумы

Новости дня

13 ноября, пятница

[16:33]Латушко сравнил предложение лишать гражданства с действиями "нацистского режима"
[16:10]Визит британского представителя в Турцию может стать дружбой против РФ и Греции
[15:54]Глава РФПИ Дмитриев не сможет стать преемником, но готов сделать свой YouTube
[15:37]С 1 января минимальные цены на крепкий алкоголь вырастут на 3-5,7%
[15:02]Евросоюз допустил новые санкции против режима Лукашенко из-за очередного убийства
[14:56]Из-за выходки медсестры в новосибирском тубдиспансере установят камеры в палатах
[14:20]В 13 регионах при таргетной терапии рака не проводят исследования за счет ОМС
[14:03]"Левада" в отличие от "Ромира" не видит сильного роста доверия к Навальному
[13:19]"Роскосмос" планирует выпускать алкоголь под брендом "Поехали"
[13:19]Китай поздравил Байдена с победой на выборах. Путин взял "паузу вежливости"
[12:46]Роскомнадзор за 2 года не смог заблокировать Telegram и решил завести там аккаунт
[12:30]Институт региональных проблем: Напряженные бюджеты начали лопаться от пандемии
[12:09]Глуховский ответил Россотрудничеству: "Любить Родину не значит нахваливать власть"
[11:29]Илон Маск сделал 4 теста на ковид, но это не помогло: "Какая-то ерунда происходит"
[11:17]Иран не допускает Украину до свидетелей крушения самолета Boeing 737
[11:13]Greenpeace снова сетует на одноразовый пластик, загрязняющий Черное море
[11:00]В России снова выявлено почти 22 тысячи новых случаев заражения ковидом
[10:44]НКО могут освободить от штрафов при первичном нарушении
[10:22]Дегтярева будут круглые сутки охранять 7 человек. На это из бюджета пустят 33 млн
[09:45]Зеленский сам будет рассказывать украинцам новости из-за постоянного вранья по ТВ
[09:09]Минобороны РФ сообщило о введении миротворцев в Нагорный Карабах
[08:13]Мэр Томска задержан, а YouTube не будет подводить итоги. Новости к утру 13 ноября

12 ноября, четверг

[22:12]Силовики и Роспотребнадзор по указке Милонова сорвали открытие ЛГБТ-кинофестиваля
[21:44]В Петербурге на стенах домов появятся работы художников о домашнем насилии
[20:56]В регионах появятся амбулаторные и телемедицинские центры для лечения коронавируса
[20:28]Суд в Петербурге назначил штраф 20 тысяч за БЧБ-флаг на Исаакиевском соборе
[19:43]Роскомнадзор потребовал от YouTube не отговаривать зрителей от просмотра фильма RT
[19:10]В России начал работу центр психологической помощи для правозащитников
[18:14]"Баб тут играть западло": Ефремов о намерении создать театр в тюрьме
[17:10]В Армении задержали лидеров протеста и разогнали митинги из-за решения по Карабаху
[16:22]Из-за кукольного спектакля о шамане, изгоняющем Путина, "Театр.doc" лишился помещения
[16:09]"Спасибо, мой Господин!": Собянин разрешил выходить на улицу в Новый год
[15:48]200 тысяч тестов "Инвитро" показали антитела к ковиду у 38,8% пациентов
[15:19]В Карелии школьников порадуют патриотическим бутафорским концлагерем
[14:41]Россия вводит санкции против Франции и ФРГ из-за отравления Навального
[14:38]На медали имени Ахмата Кадырова в Чечне вновь потратят несколько миллионов
[13:53]Война в Карабахе стала политической: РФ и Турция не могут договориться о миротворцах
[13:47]Глава ЦИК Петербурга в скором времени уйдет в отставку по приказу президента
[12:50]"Личные путинские капризы": Россия из-за Навального пригрозила выйти из ОЗХО
[12:19]Четвертый медик заболел коронавирусом, не дождавшись начала действия вакцины

Фото: depositphotos
Рецепт. Та же каша, только в профиль
Дмитрий Гордон // Фото: Instagram
Куда вложить деньги в 2020 году: Гордон рассказал, как стать миллионером
Меры экстренной помощи себе при психологических травмах
Фото: depositphotos
Рецепт: Осетинский пирог для Маска и всех, кто в маске
Душевая кабина, ванна или уголок: что удобнее и практичнее
Фото в статье: Global Look Press
Дзюба и его интим-команда: топ-10 звезд, чьи постельные игры слили в интернет
Дональд Трамп // фото в статье: Global Look Press
Миллиардер, плейбой и простак: 5 историй про проигравшего президента Дональда Трампа
Фото в статье: пресс-служба СТС
"Не глазуньей единой…": Топ-3 кулинарных шедевра из яиц
Фото: Global Look Press
Смелая акушерка в Челябинске и нехватка лекарств в Кемерове: что обсуждали в Сети
Фото: Global Look Press
Во Владивостоке – кредиты на трусы, в Нижнем – Пивоваров: что обсуждали в Сети
sobesednik logo

Поклонники в восторге: Игорь Крутой показал отрывок новой песни Димаша Кудайбергена

Шоу-бизнес
15:42, 13 ноября 2020

Поклонники в восторге: Игорь Крутой показал отрывок новой песни Димаша Кудайбергена
Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

Пандемия коронавирусной инфекции спутала планы многим известным артистам, сместив вектор внимания широкой публики к наиболее ярким и свежим персонам на сцене. На этом фоне особенно выделяется известный казахстанский певец Димаш Кудайберген, выхода новых треков которого многомиллионная армия поклонников и просто заинтересованных слушателей ожидает с большим нетерпением.

Впрочем, скорее всего уже в ближайшее время популярный артист, которого, к слову, не так давно включили в ТОП-3 лучших исполнителей в мире, порадует публику новой композицией. К слову, новую песню для артиста написали композитор Игорь Крутой и певец Игорь Николаев. О том, что в скором времени в репертуаре мегапопулярного исполнителя из Казахстана появится песня, созданная усилиями уважаемых российских мэтров, на своей страничке в социальной сети Instagram рассказал сам Игорь Николев.

Композитор опубликовал ролик, в котором показал, как работает над записью демо нового трека, а также высказал надежду на то, что Димаш сможет понять задумку авторов. Кроме того, в своем посте Игорь Яковлевич поделился впечатлениями и ощущениями от работы над песней.

«Вот мы с Димашем и подошли к первой во время пандемии записи нового трека под названием «Я скучаю по тебе». Стихи к этой композиции написал мой друг и гениальный соавтор Игорь Николаев. Давно мы с ним ничего вместе не сочиняли, и вот снова творческие созвоны, правки, горение, приятное дежавю…

Это же касается и Димаша – выбор тональности, комфортная модуляция, правильное настроение и, как и положено, ожидание чуда в тот момент, когда появляются хорошие стихи, музыка и исполнение от, пожалуй, самого ожидаемого в нашей стране голоса Димаша. Очень надеюсь на яркую судьбу и долгу жизнь этой песни. Так, в творческих поисках прошел еще один день нашей жизни, фрагментом которого я и делюсь с вами», – пишет мэтр.

Под публикацией Игоря Крутого поклонники оставили многочисленные комментарии, в которых особо отмечается, что даже отрывок песни привел их в восторг и они с нетерпением ждут премьеры песни.

Рубрика: Шоу-бизнес

Поделитесь статьей:

Фото: Global Look Press

Шоу-бизнес

Поклонники в восторге: Игорь Крутой показал отрывок новой песни Димаша Кудайбергена
Стоп-кадр: YouTube

Шоу-бизнес

Алина Кабаева родила второго ребенка? СМИ рассказали о пополнении в семье гимнастки
Светлана Светличная // фото: Global Look Press

Шоу-бизнес

"После съемок на "Пусть говорят" я пила коньяк": Шоу помирило Светличную с внучкой
Политика
Сопутствующие риски: источник рассказал, что Путин ждет от возвращения Навального в Россию
Путин обязан Колокольцеву жизнью дочери: Белковский – о вероятной отставке главы МВД
Друзья и дочь Путина: Белковский раскрыл кукловодов нового кабмина Мишустина (видео)
Дочь намекнула Путину, что пора уходить? Караулов рассказал о разговоре дочери с президентом
Общество
Кого обяжут ставить прививку от коронавируса: 5 вопросов о будущей вакцинации
"Путин не верит в свою вакцину": Потапенко заявил, что нас "разводят, как кроликов"
"Непрофессионал!": Лоза высмеял песни Рогозина, сравнив его с пастухом
Будь умнее Дзюбы: 5 способов защиты интимных тайн, снятых на смартфон
Колумнисты
Баканов Константин

Баканов
Константин

обозреватель

А без блата в России – ну как? Если каждый будет совать свой нос в родословную участников телешоу, да еще и соотносить это с лояльностью хорошо оплачиваемых членов жюри и обращать внимание на результаты зрительских голосований – это что же, позориться в своей же вотчине на глазах у терпил?

Скворцова Елена

Скворцова
Елена

обозреватель

Портал по поиску работы SuperJob опубликовал результаты любопытного опроса. Россияне называли профессии, которые абсолютно не подходят их детям. В список неприемлемых попали почти все существующие занятия. Остается лишь догадываться, кем бы хотели видеть своих чад столь привередливые родители. Ведь всем поголовно олигархами не стать

Быков Дмитрий

Быков
Дмитрий

писатель, журналист

Александра Мураховского, который без верховного звонка и Юлию Навальную к мужу не пропускал, поощрили – и правильно сделали. Я разве против? Это служба такая, и она как раз не оставляет ощущения унижений и тупой бессмыслицы. Понятно теперь, кому на Руси служить хорошо?

Культура и ТВ
Амаяк Акопян: Мне не дают звание, пенсия – 19 тысяч. Я понял, что не нужен вам
Секрет ее молодости: Гурченко гениально отвечала на вопрос о своем возрасте
"Хочу защитить имя мужа!" Вдова Буркова – об "убийстве" Василия Шукшина
Клара Новикова назвала настоящую причину смерти Жванецкого
Шоу-бизнес
Поклонники в восторге: Игорь Крутой показал отрывок новой песни Димаша Кудайбергена
Алина Кабаева родила второго ребенка? СМИ рассказали о пополнении в семье гимнастки
"После съемок на "Пусть говорят" я пила коньяк": Шоу помирило Светличную с внучкой
"Я даже не знаю, что стало с ее телом": как умерла дочь Тутты Ларсен

Здоровье
Физические нагрузки реально замедляют рост рака
Коронавирус грозит целой эпидемией мужского бесплодия
Маски с клапанами оказались неэффективными против COVID-19
Молекула от кишечных бактерий мешает лечить диабет
Туризм
СМИ: Россия резко увеличит количество авиарейсов в Казахстан и откроет новые страны
Едем на выходные в Нижний Новгород: лучшие места для отдыха
Пандемия и терроризм в Египте: опасно ли сейчас лететь на Красное море?
Как бесплатно обменять билет "Аэрофлота" за 30 минут до вылета
Авто
Пять способов сэкономить на шиномонтаже при сезонной замене резины
"Роковой джип": Ефим Шифрин показал фото внедорожника Ефремова, доведшего артиста до тюрьмы
Новые правила оформления ОСАГО: учтут детей, кредиты и даже цвет авто
Адвокат объяснил, что делать, если вас штрафуют за багажник на крыше
Недвижимость
Эксперты рассказали, когда подешевеют квартиры в России
Продлят ли льготную ипотеку под 6,5% после 1 ноября?
Взять ипотеку со взносом в 15% можно уже сейчас. Но приготовьтесь заложить дом
Купить квадратный метр… и плакать: что будет с жильем после заявления Путина
Свежий номер
Татьяна Навка // фото: Global Look Press
Татьяна Навка открыла новый бизнес, о котором заботится Собянин
Фото: depositphotos
Борец с "иноагентами" Катенев и друг Путина Тимченко богатеют в России, а тратят в Финляндии
Владимир Путин и Никол Пашинян // Фото: Global Look Press
Путин предал Пашиняна? Глеб Павловский оценил мирное соглашение по Карабаху
Грейс Келли // фото в статье: Global Look Press
Золушка наоборот: как голливудская звезда Грейс Келли обогатила принца Монако
Почему женщины молчат? : ИД "Собеседник" продолжает серию совместных подкастов с телеканалом "ЧЕ!
фото: Global Look Press
Дмитрий Потапенко:
Россия – сырьевая колония. Своих технологий у нас просто нет
Кадр из фильма Алексея Учителя "Цой"
Режиссер Алексей Учитель:
Цой не принадлежит его родственникам
Иван Соловьев и Наталья Поклонская // Фото: Global Look Press
Иван Соловьев:
Приложил все силы, чтобы Поклонская перестала общаться с Сергием
Александр Олешко // фото в статье: Global Look Press
Александр Олешко:
Что же мне делать, если я умею так много?!
Фото в статье: личный архив Дианы Арбениной
"Это их решение":
Диана Арбенина рассказала, почему ее дети не хотят петь на сцене
Фото: YouTube, Global Look Press
"Там была жесть": Мигель впервые подробно рассказал о конфликте с Пугачевой
Фото: Instagram
"Мания преследования": Гоген Солнцев рассказал о психическом расстройстве Екатерины Терешкович
Фото: Global Look Press
В 2021 году: таролог назвала точный месяц ухода Владимира Путина с поста президента
Александр Колтовой и Лера Кудрявцева // фото: Instagram
"Смерть ходила за Колтовым по пятам!": шокирующие подробности трагедии ведущего НТВ
Бари Алибасов // фото: Global Look Press
"От моей плетки Бари забудет Федосееву-Шукшину": звезда "Дома-2" приобщит Алибасова к БДСМ
Джаралла: Никто не поверит написанному боевиками "признанию" Шугалея и Суэйфана
Радий Хабиров с женой // Фото: Instagram
Радий Хабиров провоцирует башкирский Карабах
Сергей Махлай
Владелец "Тольяттиазота" взялся поучать российские правоохранительные органы
Виктория Абрамченко // Фото: Global Look Press
Вице-премьер Абрамченко может пострадать из-за своего фаворита
Россия заблокирует резолюцию Совбеза ООН по Ливии, если ПНС не освободит Шугалея
^