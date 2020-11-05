Локдаун полностью лишил прибыли продюсерский центр Игоря Матвиенко

За время жесткой самоизоляции продюсирование вообще не приносило никаких доходов, рассказал Игорь Матвиенко, приведя в пример собственную компанию. Его продюсерский центр лишился за этот период 99% прибыли, а многим артистам приходилось идти в грузчики из-за отсутствия заработка.

«К сожалению, здесь какой-то есть перекос. Для меня до сих пор не понятный, — признается Матвиенко в интервью News.ru. — Почему можно в метро ездить, ходить по 1000 человек на пляжи, а в концертных залах нельзя собираться. Как-то не очень справедливо. Почему рестораны открылись, а концерты не открылись».

По его словам, отечественный шоу-бизнес остается в «катастрофическом» состоянии и сейчас. Продюсер рассказал, что многие музыканты за исключением наиболее известных и популярных вынуждены подрабатывать на стороне: «Идут в грузчики и такси», — пояснил Матвиенко, ссылаясь на конкретные случаи.