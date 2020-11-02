"Ни денег, ни работы": Ротару обрекла на нищету своего бывшего директора 

Отсидевшая в тюрьме Ольга Коняхина осталась без денег и боится снова встретиться с Ротару, упрятавшей ее за решетку.

10 лет назад директора Софии Ротару Ольгу Коняхину приговорили к 6 годам лишения свободы за мошенничество. Она отсидела в колонии строгого режима половину срока и вышла из тюрьмы благодаря примерному поведению. Уже 7 лет Коняхина находится на свободе, но ей до сих пор приходится несладко. Женщина живет на съемной квартире в Подмосковье, которую с трудом получается оплачивать из-за отсутствия заработка.

Ольга Коняхина // кадр из передачи "Звезды сошлись"

Заключению Коняхиной поспособствовала сама София Ротару. Певица заявила, что Ольга незаконно присвоила себе 7 миллионов рублей, беря предоплату за концерты. О времени, проведенном за решеткой, Ольга до сих пор не может вспоминать без слез.

– Я как будто бы отыграла в спектакле каком-то, снималась в кино. Это очень страшно!, – призналась экс-директор Ротару в студии программы «Звезды сошлись» на НТВ. – Самое страшное в тюрьме – это невозможность побыть одной и купить себе то, что ты хочешь купить. Тебе приходится кого-то просить.

Помню, как в колонии идешь в столовую, а тебе сбоку кто-нибудь говорит: «Тебе Ротару посылочки присылает?» На полном серьезе! – с ужасом вспоминает Коняхина.

Выйдя из тюрьмы, Ольга сполна смогла насладиться одиночеством... и даже от него устать. Ведь от нее ушел любимый мужчина, да и работу пришлось искать очень долго. Теперь Коняхина скитается по съемным квартирам, работает в основном с малоизвестными исполнителями, которые не приносят ей большого заработка. А во время пандемии коронавируса Коняхина и вовсе практически сидит без денег.

– Работы в принципе нет, – вздыхает 57-летняя Коняхина. – Мы вот в октябре ездили давать четыре концерта на Урал. Зрелище не из приятных, когда ты выходишь на сцену, а там кресла перетянуты лентами, заполнено всего 30 процентов зала, и люди сидят в масках.

Все нажитое имущество Коняхиной ограничивается холодильником, телевизором и беговой дорожкой. Бывает, что Ольга с трудом находит 30 тысяч рублей в месяц, чтобы заплатить за жилье. Однако на свою жизнь экс-директор звезды не жалуется. Но очень уж боится вновь повстречать на пути Софию Ротару.