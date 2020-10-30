Наргиз впервые призналась в пьянстве: Я была в дичайшем алкогольном угаре

Из-за пристрастия Закировой к спиртному продюсер Максим Фадеев разорвал контракт со звездой шоу «Голос».

Певица не помнит многих своих выступлений и не видит в этом ничего зазорного: Наргиз считает, что нетрезвое состояние служит ей оправданием.

Слухи о том, что у звезды «Голоса» Наргиз Закировой проблемы с алкоголем, ходят уже давно. Об этом в своих интервью говорили бывший продюсер артистки Максим Фадеев и промоутер Сергей Лавров. Также, по информации в СМИ, зрители неоднократно покидали концерты звезды из-за того, что она выступала подшофе.

Ранее Наргиз никогда публично не признавалась в любви к бутылке. Однако час истины наконец пробил.

Давая интервью Вячеславу Манучарову в рамках его YouTube-шоу «Эмпатия Манучи», певица решила покаяться: она действительно неоднократно выходила на сцену, хорошенько приняв на грудь.

По словам Наргиз, алкогольная зависимость появилась у нее задолго до того, как певица стала популярна благодаря участию в шоу «Голос» и работе с Максимом Фадеевым. Она выступала под градусом, еще работая в ресторанах и клубах. Певица призналась, что своих первых концертов после окончания проекта «Голос» она практически не помнит.

– Я была просто в дичайшем алкогольном угаре, – заявила 50-летняя Наргиз. – Это был прямо рок-н-роллище такой, что аж просто мы жгли! И при этом я выдерживала же все.

Вот эти концерты и переезды, сумасшествие просто. У меня был бесконечный праздник. Концерт заканчивается – гуляем дальше рок-н-ролл!

Артистка также рассказала, что она мастерски может скрывать алкогольное опьянение.

– Я могу быть пьяной, и ты никогда в жизни не поймешь, что я пьяная, – хвастается звезда.

Наргиз рассказала, что у нее до сих пор в райдере есть обязательный пункт – бутылка виски. И это при том, что все члены ее коллектива являются непьющими. Однако артистка утверждает: проблем с алкоголем у нее нет, так как она за всю свою жизнь не сорвала ни один концерт.

– Раньше я очень смело выходила на сцену с бутылочкой виски в руках, – говорит звезда.

– У меня был там разведенный виски с колой. Я считала, что это совершенно нормально. Тогда, собственно, и начался этот скандал: «Она пьет на сцене!»

На Западе, если какие-то рок-н-рольные певцы пьют на сцене, из этого не делают никаких новостей. И потом, я же знаю, что этот скандал был создан специально, совершенно осознанно, поэтому мне было по барабану. Другое дело, если бы из-за того, что я пью на сцене, срывались концерты, были бы какие-то проблемы, меня бы увозили на скорой помощи или я бы, не дай Бог, заблевала кого-то на сцене...

Поскольку таких вопиющих инцидентов с участием Наргиз пока действительно подтверждено не было, певица продолжает думать, что в ее тяге к алкоголю нет никакой проблемы...