Принц влюбился? Димаш Кудайберген опубликовал фотографию с загадочной незнакомкой

Знаменитый казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген, который является одним из лучших вокалистов планеты, уже не первый год купается не только в лучах славы и всеобщего признания таланта, но и в восторженных взглядах миллионов поклонниц. И в этом нет ничего удивительного, ведь все это время артист остается одним из самых завидных холостяков не только у себя на родине, но и в мире.

Тем более разочаровывающей для многомиллионной армии поклонниц Димаша станет новость о том, что артист не так давно представил широкой публике загадочную девушку. На страничке Кудайбергена в социальной сети Instagram появилась публикация, на которой он сфотографировался в компании загадочной незнакомки в маске. О том, в каких именно отношениях певец состоит с загадочной незнакомкой на фото, он решил не рассказывать, однако оставил под этим постом крайне интригующую запись, которая в буквальном смысле свела его поклонников с ума.

«Всем добрый день. Я хочу вас порадовать, потерпите…», – многозначительно написал артист.

Поклонники исполнителя под этим постом устроили настоящий ливень из комментариев. Многие из них теряются в догадках, что может означать новая публикация на страничке звезды. В результате люди разделились на три лагеря. Первые заявляют, что искренне рады за артиста и считают, что он решил представить миру свою возлюбленную. «Принц влюбился?», – напрямую спросил один из комментаторов. Другие же отмечают, что поводов для паники нет и на фото рядом с Димашем может быть обычная поклонница. А третьи и вовсе призывают всех вокруг успокоиться и говорят, что незнакомка просто может быть задействована в новом клипе исполнителя.

Впрочем, подавляющее большинство комментариев, а их под постом набралось уже несколько десятков тысяч, это эмоциональнее высказывания, в которых одни пользователи не могут поверить тому, что их кумир наконец отыскал себе возлюбленную, а другие, преимущественно девушки, сходят с ума от того, что один из самых красивых, умных, талантливых и образованных молодых артистов и завидных женихов теперь может считаться человеком, чье сердце кем-то занято.