"Врушки страшные": Успенскую и Валерию смешали с грязью за лицемерие

Зрители раскритиковали новый выпуск YouTube-шоу Валерии «Между нами» с Любовью Успенской, отзывы сплошь негативные.

Две певицы не только обсудили творчество, но и подняли животрепещущие темы, ведь обе стали жертвами домашних тиранов. Валерию терроризировал бывших муж, продюсер Александр Шульгин. У Любови Успенской тяжелые отношения с дочерью, которая постепенно уходит в другую реальность.

Интервью должно было стать исповедью, но зрители не поверили ни Успенской, ни Валерии, обвинив обеих в лицемерии. А Успенскую – еще и в самолюбовании.

«Косичка, губищи, брови, скандал и ничего, чем можно гордиться. Дочь реально жалко, больная девочка. А впрочем, что мы ожидали от дорогой Любочки с её песенками», – пишут комментаторы. «Знакомьтесь , нарциссиха обыкновенная. После просмотра интервью появился рвотный позыв», – высказался подписчик. «Это интервью попало в книгу рекордов Гиннеса по количеству произнесенного «Я»!» – считает еще один пользователь.

«Две врушки, страшилки. Неужели нельзя пригласить достойных людей?» – интересуются зрители.

Валерии досталось отдельно – и не только за лицемерие, но и за выбор гостя, а также за непрофессионализм. «Валерия, брать интервью – это не ваш конёк, лучше пойте», – посоветовали жене Иосифа Пригожина.

«Как же переигрывает Валерия, – добавили в комментариях еще пару ложек дегтя. – Ну прямо масло масляное друг другу льют. Призналась бы, что реально дочь упустила, очень много ей позволялось. У них же дети небожители, они особенные, работать они не могут. Вот и получилось, что получилось».

По воспитанию Успенской ее дочери зрители прошлись отдельно и с душой. Сошлись во мнении, что все проблемы Татьяны Плаксиной – из-за воспитания недалекой матерью.

«Люба никак не может понять, что это она сотворила со своим ребёнком такую злую шутку, – втолковывают диванные эксперты. – До 30 лет оказывала Татьяне медвежью услугу, ограждала от социальной жизни ребёнка, только Татьяна уже не ребёнок давно. Сейчас Любе надо принять эту ситуацию и отпустить дочь, как птицу на волю».

Напомним, что у Любови Успенской случился публичный конфликт с дочерью, которая обвинила ее в избиении. Мать, в свою очередь, сообщила о расстройстве психики дочери из-за аварии, в которой та потеряла зубы, и увлечения запрещенными препаратами. В данный момент девушка находится в Перу и не общается со звездной матерью. Любовь Успенская, по ее словам, следит за дочкой с помощью верных людей.