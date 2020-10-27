"Суну палец в ноздрю и вырву переносицу!": Виторган едва не сел в тюрьму из-за Собчак

Новый выпуск YT-шоу Светлана Бондарчук посвятила запуску сериала «Беспринципные» писателя Александра Цыпкина, в котором снялся Максим Виторган. И если сейчас Цыпкин и Виторган дружат, то раньше они, как выяснилось, едва не покалечили друг друга.

При знакомстве Виторган обещал «засунуть писателю палец в одну ноздрю, высунуть через другую и вырвать переносицу». На что Цыпкин ответил: «Хорошо, но вам придется встать в очередь».

Конфликт между мужчинами, грозивший перерасти в тяжкое причинение вреда здоровью, начался из-за того, что Ксения Собчак, будучи тогда еще женой Максима Виторгана, побывала на мероприятии, где читала рассказ писателя. Но забыла сообщить об этом мужу. «Точнее, сначала она думала, что будет читать рассказ писателя Цыпкина, который давно умер. А потом просто не успела рассказать о вечеринке», – поправился Виторган.

Спустя время Максим в общей компании случайно услышал, как певица Глюкоза сказала Ксении: «Классно мы вчера отожгли у Цыпкина». Супруг почувствовал себя обманутым, но сорвать зло решил не на Собчак, а на сопернике. Актер раздобыл телефонный номер Александра и позвонил ему с угрозами про сломанный нос.

Теперь это уже милая байка из прошлого, Цыпкин и Виторган стали творческим тандемом, Собчак — женой Константина Богомолова, которому предположительно тоже влетело по носу от Максима Виторгана. И тоже из-за ревности к Ксении.

Кстати, совсем недавно в интервью на другом YT-канале Виторган утверждал, что не ездил ни в какое кафе разбираться с Богомоловым. Хотя нынешняя история про «вырванную переносицу» дает повод усомниться в искренности актера. Он действительно ревнив и склонен перекладывать на мужчин вину в фривольном поведении женщин.