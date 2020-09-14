К Виторгану и Собчак летят аисты: кого еще подозревают в беременности

«Когда в инстаграме девушки все чаще появляются архивные профессиональные съёмки и селфаки строго не ниже груди — верный признак к скорому подлету, простите, аиста. Или актриса Нино Нинидзе просто наслаждается жизнью с Максимом Виторганом?» — написал телеграм-канал «Антиглянец», и слух понесся по заголовкам.

Действительно, все фото Нино Нинидзе выглядят или засекреченными, или конкретно беременными. Хотя нужно отметить, что примерно год назад был примерно такой же вброс, аккурат перед свадьбой Ксении Собчак и Константина Богомолова — Виторган опубликовал снимок Нинидзе, на котором казалось, что у актрисы огромный живот, но год спустя мы понимаем, что это был лишь неудачный ракурс.

Хотя теперь как знать — многие звезды продуктивно отдохнули на карантине.

Несмотря на то, что Ксения Собчак активно публикует фото в полный рост, контракт с русскими дизайнерами обязывает демонстрировать наряды, специфика фигуры периодически, а точнее каждые три месяца, играет злую шутку с ведущей. На последних снимках Собчак выкладывает фото в красивых платьях широкого кроя или старается выбрать ракурс, регулярно получая поздравления с беременностью.

Напомним, что совсем недавно СМИ обидели Татьяну Навку, записав ее в беременные, но не проверив информацию. Но даже тем, кто решился позвонить за комментарием самой Татьяне, она так и не дала конкретного ответа о своем предполагаемом интересном положении.

Над Кети Топурией, которая официально не подтверждает вторую беременность, смеется в комментариях Наталья Подольская. Последнюю саму активно раскручивали на признание и подписчики, и СМИ, и недавно Подольская наконец сдалась.

«Держишься», — написала Подольская под снимком одетой в подозрительно свободную одежду Топурии.