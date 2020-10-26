Продюсер Лободы: "К сексу я равнодушна"

Продюсер Светланы Лободы Нателла Крапивина дала эксклюзивное интервью Ксении Собчак для ее YouTube-канала, где рассказала о работе с Лободой, о личном, также высказала свое мнение о творчестве Моргеншерна и парня Бузовой Dava.

Нателла Крапивина достаточно жесткий человек, как она сама о себе не раз рассказывала, ее творческие планы продуманы на годы вперед, ведь, помимо Светланы, у нее есть и кино- и телепроекты, в том числе под ее началом создана известная передача «Орел и Решка». Даже пандемия не остановила рабочий процесс Нателлы. По ее словам, в карантин несколько концертов они с Лободой все же проводили.

– Света очень боится всего этого, – говорит Крапивина. – Мы как-то приехали на выступление, нужно было пройти через кухню. Все официанты стояли в маске, как по стойке «смирно», а у одного из них маска немного съехала вниз, он даже не заметил, видимо. Света сразу грозным видом указала ему рукой поправить маску. Смешная была история.

Нателла Крапивина не так давно обзавелась новой жилплощадью. Продюсер приобрела загородный дом стоимостью около 100 миллионов рублей. Несмотря на состоятельную семью – ее отец, предприниматель Вагиф Алиев входит в 20-ку самых влиятельных людей Украины, – Крапивина желает быть независимой, на свои нужды зарабатывает сама.

Ксения Собчак не могла не спросить про слухи в желтой прессе, где активно писали о любовных отношениях Нателлы и Лободы.

– Мы со Светой две родственные души, при том что мы совсем разные люди. Я всегда за нее переживаю, мне за нее тревожно. Наши совместные фото, какие-то посты абсолютно ничего не значат, нам просто было все равно, кто о нас что подумает. Зачем об этом говорить, опровергать эти статьи о нас, – мне нравится этот ореол таинственности вокруг Светиной жизни и моей.

– Я выросла в очень консервативной семье, – отвечает на вопрос о нетрадиционной ориентации Крапивина. – Я настолько боюсь, что какой-то мой поступок дойдет до отца, что во многих вещах я себе в жизни отказываю. К сексу я с годами стала равнодушна, настолько я себя держу в рамках, если я чего-то захочу, у меня это будет. Я свободный человек, но мое воспитание и моя национальная принадлежность многого меня в жизни лишает, это моя судьба. Сейчас все мои мысли о втором ребенке, очень хочу родить его сама.

Отношения Лободы и фронтмена группы «Rammstein» Крапивина не стала комментировать, сказав лишь, что это не продюсерская история.

– Мы подогреваем интерес к артисту только музыкой, я против фиктивных отношений, – отметила Нателла. – В карман такой пиар не положишь. Когда есть хиты, вокруг артиста всегда будут разговоры, как у Елки было в одно время. Моргенштерн – это дичь, он не музыкант и не артист. Dava я тоже не понимаю, как говорит мой отец: «расстрелять».

– Зачем Киркорову тогда дуэт с Давой или Баскову с Милохиным?

– Я не могу это смотреть, это настолько мимо аудитории. Для Давы Киркоров – это гора Арарат, а Филипп Бедросович просто развлекается.

Год назад, казалось бы, лучшие подруги Нателла и Лобода отписались друг от друга в соцсетях.

– Мы сильно поссорились, были на грани разрыва, – рассказывает Нателла. – Света очень деспотична, гиперперфекционист в работе, мы глобально перестали находить взаимопонимание в творчестве. Я спокойно отношусь к тому, если что-то пойдет не так, не зажжется прибор, к примеру. В какой- то момент я поняла, что больше так не могу. Если раньше, до 2017 года, примерно, Света прислушивалась ко мне в вопросах работы, то теперь она стала все решать сама. Последний наш конфликт должен был закончиться расставанием, но Света сделала все для того, чтобы наши отношения продолжили развиваться, она оказалась мудрее меня.